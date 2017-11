The 69 Eyes: veröffentlichen Musikvideo zu ihrer Weihnachtssingle ‚Christmas In New York City‘

Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen und THE 69 EYES sind bereit, es zum besinnlichen Fest ordentlich krachen zu lassen. Deshalb veröffentlichen die Helsinki Vampires heute ihr Musikvideo zu der neuen festlich-rockigen Single ‚Christmas In New York City‘. Das Video entstand unter der Regie des Finnen Ville Juurikkala (u.a. HIM, NIGHTWISH, AMORPHIS) und zeigt die Band in urban-weihnachtlicher Stimmung. Schaut euch den Videoclip hier an:

„Ich hoffe, dass dieses Weihnachten niemand allein sein muss. Darum geht es in unserem Song“, sagt Sänger Jyrki 69. „Das beste Feedback wäre jetzt, wenn Jesse Malin einen Song namens ‚Christmas In Helsinki‘ aufnehmen würde!“

Streamt die Weihnachts-Rockhymne jetzt oder ladet sie herunter:

http://nblast.de/The69EyesChristmasInNY

THE 69 EYES live:

24.11. FIN Turku – M/S Viking Grace

27.12. FIN Helsinki – Jäähalli

—

06. – 09.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

11./12.08. D Hildesheim – M’era Luna

Bestellt das aktuelle Album »Universal Monsters« hier: http://nblast.de/The69EyesMonstersNB

Hier bekommt ihr die digitale Version: http://nblast.de/The69EyesDigital

Seht Euch hier die vorherigen Musikvideos der 69 EYES an:

‚Dolce Vita‘: https://www.youtube.com/watch?v=VuAdKbEEf0o

‚Lady Darkness‘: https://youtu.be/feznlWImLOY

‚Jet Fighter Plane‘: https://www.youtube.com/watch?v=gDaN1JFAliY

‚Miss Pastis‘: https://youtu.be/Bj2Mq9vCyOM

‚Jerusalem‘: https://www.youtube.com/watch?v=zsSEhqrhIM4

—

Weitere Infos:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes

www.nuclearblast.de/the69eyes

