The Blue Poets: veröffentlichen Musikvideo zum Titeltrack ihres neuen Albums „All It Takes“

The Blue Poets sind ab September auf Tour

27.09.2019 Aschaffenburg – Colos-Saal

11.10.2019 Köln – Yardclub

12.10.2019 Rheine – Hypothalamus

18.10.2019 Hildesheim – Kulturfabrik Löseke

19.10.2019 Hamburg – Downtown Bluesclub

25.10.2019 – Bocholt Alte Molkerei

26.10.2019 Zülpich – Live Proberaum

08.11.2019 Kassel – Kulturzentrum Schlachthof e.V.

15.11.2019 Münster – Hot Jazz Club

16.11.2019 Esslingen – Dieselstrasse

All it takes ist das neue Werk der Hamburger Formation um Errorhead Mastermind und Ausnahmegitarrist Marcus Nepomuc Deml. Bluesgetränkte Rockmusik über Sehnsucht, Schmerz und Weltgeschehen. Neun Songs für die Generation der Suchenden. The Blue Poets sind kein Hochglanz Blues Rock Produkt, sondern zelebrieren Ihren eigenen Style, mit packenden Song Performances und unter die Haut gehender Gitarre. Grey’s raues Timbre verleiht selbst den sensibelsten Momenten die Atmosphäre einer unbeleuchteten Straße in einem sozialen Brennpunkt, während die Rhythmus Sektion mehr als das notwendige Fundament bietet. Deml strahlt über das ganze Album mit seinem ihm eigenen Ton und einer lockeren Virtuosität, welche weltweit ihresgleichen sucht. Bewaffnet mit lediglich einer Stratocaster, einem Marshall und seinem Signature Sweet Elephant Overdrive wird wieder klar, dass der Ton doch aus den Fingern kommt. Ob beim Riffing vom Titletrack, oder dem 3 Minuten Solo von Crawling schafft es Deml immer wieder eine Geschichte mit seiner Gitarre zu erzählen.

