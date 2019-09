From Sorrow To Serenity: veröffentlichen Slipknot Cover von „The Blister Exists“

Die Schottenhaben heute ein Cover von, original von, veröffentlicht. Der Song wurde für denaufgenommen und dort auf der Beilagen-CD, auf welchem einige britische Bands ihre eigenen Versionen von-Klassikern spielten, veröffentlicht.

Früher in diesem Jahr haben From Sorrow To Serenity ihr zweites Album Reclaim über Long Branch Records veröffentlicht.