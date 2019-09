Sibiir: kündigen Tourdaten zum neuen Album für Frühjahr 2020 an

Sibiir werden am 4. Oktober ihr zweites Studioalbum unter dem Titel Ropes über Fysisk Format veröffentlichen. im Frühjahr werden die Norweger ihre hochexplosive Mischung aus Black Metal, Core, Crust und Punk dann auf Europas Bühnen bringen.

Sibiir kommentieren ihr kommenden Album mit folgenden Worten: „Auf Ropes haben wir uns auf die Vielseitigkeit unserer Riffs konzentriert“, schreibt die Band. „Anstatt haufenweise Ideen in einen Song zu stopfen, haben wir die Möglichkeiten erforscht, verschiedene Teile auf unterschiedliche Weise zu verwenden. Der Fokus liegt bei diesem Album auf der Dynamik. Unsere Texte drehen sich um aktuelle gesellschaftliche Themen wie Klimakrise, Wohlstandsgefälle und der Versagen des kapitalistischen Systems sowie unsere eigene Passivität.“

Die Konzerte im deutschsprachigen Raum werden von den Magazinen Visions, Slam und Metal.de präsentiert.

Das neue Sibiir Album Ropes erscheint am 4. Oktober über Fysisk Format.

Ticket-Links für Sibiir im Vorverkauf:

www.metaltix.com/sibiir-tickets-5211.html

Vorverkauf-Links für alle Seaside Touring Veranstaltungen:

www.seaside-touring.com/tours

Links zu Sibiir

www.sibiir.com

www.facebook.com/sibiir

www.instagram.com/sibiirband

ROPES EUROPEAN TOUR 2020

27 FEB 2020 Aalborg (DK) 1000 Fryd

28 FEB 2020 Hamburg (DE) Yoko Club

29 FEB 2020 Düsseldorf( DE) Tube

01 MAR 2020 Eindhoven (NL) The Jack

03 MAR 2020 London (UK) The Black Heart

04 MAR 2020 Savigny Le Temple (FR) L’Empreinte

05 MAR 03.2020 Zürich (CH) Werk 21

06 MAR 03.2020 München (DE) BackstageClub

07 MAR 2020 Berlin (DE) Cassiopeia

08 MAR 2020 København (DK) Beta

30 APR 2020 Motala (SE) Bomber Bar

01 MAY 2020 Malmö (SE) Plan B

02 MAY 2020 Stockholm (SE) Hus 7

22 MAY 2020 Helsinki (FI) On The Rocks

23 MAY 2020 Tampere (FI) Jack The Rooster

