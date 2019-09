Hawk Eyes: das neue Album »Advice« ist ab sofort erhältlich

Miterscheint das von Fans und Kritikern lang erwartete vierte Album der UK Noise Rocker. Ziel der Band war es, ein Album aufzunehmen, bei dem jeder Track seine eigene Identität hat und sich trotzdem im Zusammenspiel mit den anderen Songs perfekt in das Gesamtbild einfügt. Wie bei jedem vorherigen Album konnte die Band ihren Sound erweitern und wird den geneigten Zuhörer mit ein paar unerwarteten Wendungen in ihren Bann ziehen. Seit ihrer Gründung Ende 2004 habenvor Fans auf der ganzen Welt gespielt, darunter Japan, SXSW in Texas und so ziemlich auf dem gesamten europäischen Kontinent. Auch Shows mit einigen der größten Acts der Rockszene sind dabei nicht ausgeblieben, darunter eine Europatournee mit, Support für dieundsowie viele renommierte Festivals wie(UK),(Italien) und(Frankreich).

Advice kann ab sofort überall erworben/gestreamt werden:

https://lnk.to/HawkEyes_Advice

https://hawkeyesmusic.bandcamp.com

Außerdem gibt es ab sofort ebenfalls noch ein offizielles Musikvideo zur letzten Single Never Lead Me: https://www.youtube.com/watch?v=lW0ztLbUUys