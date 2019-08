The Bollock Brothers – Support The Nerves – am 06.09.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Headliner: The Bollock Brothers

Vorbands: The Nerves

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt a.M.

Datum: 06.09.2019

Kosten: 17,50 VK, 20 € AK

Genre: Punk, Rock, Pop, Punk Rock, Pop Rock

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/bollock-brothers/

Die britische Rock, Punk und Synthiepop Band The Bollock Brothers um Gründer Jock McDonald macht am 06. September 2019 einen Stopp im Club Das Bett in Frankfurt am Main.

Ende der Siebziger in der Punkszene in London tätig und persönlich mit Johnny Rotten (Sex Pistols, PIL) bekannt, gründete Jock McDonald 1979 die Bollock Brothers, deren zeitweiliges Mitglied Johnny Rottens jüngerer Bruder Jimmy Lydon war.

Ursprünglich aus dem Elektropunk kommend, entwickelt sich die Musik der Bollock Brother zu einer eigenwilligen Mischung aus Rockmusik und Synthiepop, die stark durch Jock McDonald’s unverwechselbaren Sprechgesang geprägt ist.

Es folgen mehrere Alben, deren Songs sich mit Katholizismus, Totenkult, Horrorfilmen, der Apokalypse beschäftigen oder um prominente und historische Personen drehen.

Neben eigenen Songs ist die Band für außergewöhnliche Coverversionen bekannter Songs bekannt. An erster Stelle stehen hier wohl Faith Healer (im Original von der Sensational Alex Harvey Band) und The Four Horseman (im Original von Aphrodite’s Child).

Das legendäre Sex Pistols Album Never Mind The Bollocks wurde kurzerhand in typischer Bollock Brothers Manier komplett gecovert, selbst das Cover der Platte sieht dem Original sehr ähnlich.

Supportet werden sie von den Stuttgartern The Nerves. The Nerves gründeten sich bereits 1987, um melodischen Pop-Punk-Rock mit japanischen, deutschen und englischen Texten, sowie asiatischen Instrumenten, wie Shakuhachi (japanische Flöte) und Rebab (asiatisches Streichinstrument) anzustimmen. Die Band besteht aus Nina H., Cpt. Proton, Adm. Jack und Cmdr. Bossi. Sängerin Nina H. die seit 2012 dabei ist, ist mit ihrem Meter hohen Iro auf jeden Fall der Blickfang.

Der Abend des 06.09.2019 im Club Das Bett wird auf jeden Fall nicht gewöhnlich, denn zwei außergewöhnliche Bands werden auftrumpfen.

