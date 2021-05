The Bronx: veröffentlichen ihre neue Single „Watering The Well“

The Bronx veröffentlichen heute ihre dritte Single Watering The Well vom neuen Album Bronx VI, dass am 27. August via Cooking Vinyl erscheint.

Sänger Matt Caughthran sagt folgendes zum neuen Song:

„Watering The Well is equal parts rock n roll rendezvous and back alley Bronx beatdown! With an opening riff that doubles as a call to the wild, and a rhythm section dirtier than the Detroit gutter, listening to this song after midnight will 100% get you arrested.”

The Bronx haben sich für ihre mittlerweile ausverkaufte Bronx VI 7-inch-Serie mit mehreren hoch angesehenen Künstlern zusammengetan, wobei Watering The Well das Artwork von Brian Montuori zeigt. Der international renommierte Künstler ist sowohl für seine großformatigen, oft tierzentrierten Werke bekannt, als auch für die sofort erkennbaren Cover von The Dillinger Escape Plan’s Miss Machine und One Of Us Is The Killer, sowie Dälek’s From Filthy Tongue Of Gods And Griots. Eine limitierte Anzahl von Watering The Well 7-inch Singles ist erhältlich. Die bisher erschienenen Bronx VI-Singles wurden mit dem Artwork von Jeremy Dean (White Shadow) und DabsMyla (Superbloom) versehen.

