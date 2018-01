The Charm The Fury: enthüllen Musikvideo zu ‚Songs Of Obscenity‘

The Charm The Fury: enthüllen Musikvideo zu ‚Songs Of Obscenity‘

Die aus Amsterdam, Holland stammende Metalband THE CHARM THE FURY präsentiert heute ihr brandneues Musikvideo zu ‚Songs Of Obscenity‘. Der Track stammt von ihrem aktuellen Album »The Sick, Dumb & Happy«, das letztes Jahr via Nuclear Blast/Arising Empire erschienen ist. Der Clip beinhaltet Szenen der letztjährigen Festivalsaison der Band, in der sie u.a. auf dem Pinkpop, den Download Festivals, dem Graspop Metal Meeting, dem Sziget Festival und weiteren aufgetreten ist.

Sängerin Caroline Westendorp kommentiert:

„2017 war für uns als Band einfach unglaublich: Wir haben auf einigen der größten Festivals sowie weitere große Shows auf der ganzen Welt gespielt. Aber das Beste war, dass uns währenddessen einfach klargeworden ist, dass wir die verrücktesten Fans haben, die man sich nur wünschen kann. Lasst uns 2018 gemeinsam zu einem mindestens genauso guten Jahr machen, mit mindestens einer Wall of Death pro Show!“

Verpasst die Band nicht auf Tour und schaut Euch jetzt das neue Musikvideo an:

THE CHARM THE FURY live:

05.05. MEX Mexico City – Corona Hell & Heaven

19.05. NL Amsterdam – Amsterdam Metalfest

26.05. NL Rotterdam – Submit Fest

02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

15.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

29.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

13.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

Bestellt ihr aktuelles Werk »The Sick, Dumb & Happy« hier: http://geni.us/TheCharmTheFuryTSDH

Hier gibt es »The Sick, Dumb & Happy« digital:

iTunes: http://nblast.de/TheCharmTheFuryIT

Apple Music: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAM

Amazon MP3: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAMZMP3

Google Play: http://nblast.de/TheCharmTheFuryGP

Spotify: http://geni.us/TheCharmTheFurySP

Mehr zu THE CHARM THE FURY:

Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkoJPacNR4Eh3JWoOOk8Ni1q662meiWdo

Vier Jahre sind seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums vergangen und THE CHARM THE FURY befinden sich inzwischen auf einem höheren Level als jemals zuvor. Während sie auf Europas größten Festivals gespielt haben, begann die Band in eine neue Richtung zu gehen. Mit einer verblüffenden Ladung ultramodernem, aber absolut unverkennbarem Metal definieren sich THE CHARM THE FURY gewandt und ehrlich als das, was sie wirklich sind. Sie haben ein wütendes Album aufgenommen, angetrieben von der gemeinsamen Abscheu gegenüber des derzeitigen Zustands unseres Planeten und unterstützt von grimmiger Intelligenz mit dem innigen Wunsch, die Menschheit endlich von ihrer Smartphone-Stumpfheit wegzureißen.

Mit ihrem brandneuen Album »The Sick, Dumb & Happy« sind THE CHARM THE FURY bewaffnet und bereit und lechzen nach dem nächsten großen Schlag. Sie haben die passenden Songs, die Bestimmung und das Charisma, um es zu schaffen. Wer gegen sie wettet, tut dies auf eigene Gefahr!

THE CHARM THE FURY sind:

Caroline Westendorp | Gesang

Mathijs Tieken | Schlagzeug

Rolf Perdok | Gitarre

Martijn Slegtenhorst | Gitarre

Lucas Arnoldussen | Bass

