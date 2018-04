Mit ihrem neuen Album „Clairvoyant“, dass seit September 2017 über SPV im Handel ist, kommt die amerikanische Progressive-Metal-Band The Contortionist zurück nach Deutschland. In folgenden Städten ist die Band live zu erleben: am 28. Juni 2018 in Köln im MTC, am 29. Juni 2018 in München wenige Tage später kann man sie noch in Berlin erleben.

Do. 28.06.2018 Köln – MTC

Fr. 29.06.2018 München – Backstage Club

Mi. 04.07.2018 Berlin – Musik & Frieden

