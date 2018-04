Blaze Bayley ist beim Dong 2018 am Start! Der sympathische Ex-Iron Maiden Fronter hat ein brandneues Album dabei, das ihm aktuell eine sehr erfolgreiche Tour beschert. Und es ist wieder Zeit für Helden: Auch die Grailknights werden ein neues Album unterm Cape haben und auf Mount Moshmore nicht fehlen!Last but not least gibt es wundervollen Thrash aus dem Hause Fabulous Desaster – seid fit für den Pit!

