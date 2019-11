The First King – Romulus & Remus: ab 8. November im limitierten Blu-ray SteelBook

capelight picturespräsentiert The First King – Romulus & Remus, die Legende über die Geburt eines der größten Imperien der Geschichte. Mit wuchtigen Bildern und brutalem Realismus inszeniert, erzählt das imposante Historiendrama vor detailgetreuen Kulissen und in beeindruckenden Naturaufnahmen von den Gräueltaten, die zur Gründung Roms geführt haben. Der Film von Regisseur Matteo Rovere erscheint im limitierten und hochwertigen Blu-ray SteelBook und entführt in eine unbekannte, raue Welt vor Beginn der Zeitrechnung.