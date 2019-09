The Hydden: unterschreiben bei Metalville

Mit „Vagabond Songs“ feiern The Hydden am 15.11. ihr Labeldebut bei Metalville Records.

Auf ihrem zweiten Album “Vagabond Songs“ überraschen die beiden Schweizer mit ausgefeilten Arrangements und überraschenden Wendungen, die zweistimmigen Vocal-Parts bekommen noch mehr Gewicht. Gleichzeitig erzeugen Drums und Gitarre eine Dichte, welche für ein Duo einzigartig ist. Drums und Gitarre treffen sich in der Mitte. Und zwar so exakt, dass kein Platz für Geschnörkel bleibt. Melodien gibt es im Reinformat, Blues-Punk trifft Grunge trifft (Hard-)Rock. Die musikalische Two-Man-Army setzt mit ihren auf den Punkt gebrachten Songs ein Zeichen: Musik!

Zeitgleich zur Veröffentlichung des Albums startet ebenfalls die Tour, auf der die neuen Songs erstmalig auch live zu hören sein werden.

23/11 CH – Brunnen / Kultturm

30/11 CH – St. Gallen / Bahnhof

05/12 CH – Zürich / Exil

12/12 DE – Berlin / wild @heart

13/12 DE – Dresden / Locco Club

14/12 DE – Hambug / Astra Stube

15/12 DE – Hannover / Lux

16/12 DE – Köln / MTC

17/12 DE – München / Backstage

THE HYDDEN

Line-Up

Roger Hämmerli – Guit. / Bass / Voc

Roli Würsch – Drums / Voc

Discography

Anthems For The Wild And Hungry (Feb 2018)

Vagabond Songs (Nov 2019)

