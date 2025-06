The Innsmouth Look: veröffentlichen zweite EP „Somnia In Aeternum“

Die aufstrebende Metal-Band The Innsmouth Look kündigt mit Stolz die Veröffentlichung ihrer zweiten EP Somnia In Aeternum an. Das sechsstückige Werk markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Band: Aus dem ursprünglichen Duo ist nun eine vollwertige Band geworden.

Mit tiefgründigen Texten wie „Sleep deep, sleep forever, in my dreams you are always there“ erkundet Somnia In Aeternum die Verbindung zwischen Träumen und Emotionen. Die Songs verbinden melodischen Gesang mit schweren Riffs und komplexen Gitarrenharmonien – eine kraftvolle Mischung für Fans von Melodic Metal.

Ursprünglich als reines Studio-Projekt von Sängerin Melissa Rose und Gitarrist Philip Paicopolos gegründet, wird die Band nun durch James Moller Wulfe (Drums) und Morgan Sweet (Gesang/Bass) komplettiert. Paicopolos und Sweet spielten zuvor gemeinsam in der Post-Hardcore-Band Howl!, während Wulfe für die Hardcore/Punk-Band Transistor Transistor trommelte.

Somnia In Aeternum ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Digitale Downloads sind über Bandcamp erhältlich. Eine limitierte Vinyl-Edition erscheint im Oktober.