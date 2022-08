The Interrupters: „In The Wild“ out now plus neue Single „Raised By Wolves“

Die US-Durchstarter The Interrupters veröffentlichen heute endlich ihr neues Album In The Wild (Hellcat / Indigo) und ergänzen die hauseigene Playlist um eine große Menge neuer Hitsingles, die in Kürze auch live gefeiert werden können!

Raised By Wolves steht ab sofort eine weitere starke Single mit VIDEO im Fokus. Mit

Sängerin Aimee Interrupter kommentiert den Song wie folgt: „In meinen prägenden Jahren wuchs ich mit viel Aufruhr und Missbrauch im Haus auf. Ich hatte keine festen Bezugspersonen, an die ich mich wenden konnte, und ich konnte niemandem vertrauen. Ich landete in einer Pflegefamilie und zog während meiner Kindheit oft um. Das war der Grundstein für viele Fehltritte in meinem Leben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich von Wölfen aufgezogen wurde, in der Wildnis. In diesem Song geht es darum, dass ich mich damit abfinde und denjenigen vergebe, von denen ich erwartet habe, dass sie für mich da sind, während ich auch mir selbst vergebe.“ The Interrupters – In The Wild

01. Anything Was Better

02. As We Live (feat. Tim Armstrong & Rhoda Dakar) 03. Raised By Wolves – Musikvideo 04. In The Mirror – Musikvideo 05. Kiss The Ground 06. Jailbird 07. The Hard Way 08. My Heart 09. Let ‚Em Go 10. Worst For Me 11. Burdens (feat. Alex Désert & Greg Lee of Hepcat) 12. Love Never Dies (feat. The Skints) 13. Afterthought 14. Alien

Nachdem The Interrupters mit Green Day, Weezer und Fall Out Boy die Hella Mega Tour in den USA absolvierten – einer der größten Rock n‘ Roll-Touren des Jahres 2021 – werden sie ab nächster Woche 3 exklusive Shows in Deutschland spielen, die sich einer extremen Nachfrage erfreuen. Nur in Berlin sind noch Restkarten verfügbar:

The Interrupters Live:

09.08.22: Köln – Live Music Hall (Ausverkauft!)

16.08.22: Berlin – Huxley’s

17.08.22: Hamburg – Markthalle (Ausverkauft!)