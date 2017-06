The Magpie Salute, die neugegründete Band um die Black Crowes Mitglieder Rich Robinson, Marc Ford und Sven Pipien veröffentlicht am 9. Juni ihr Debütalbum über Eagle Rock/Universal Music. Produziert hat der Black Crowes Mitbegründer und Gitarrist Rich Robinson selbst, das gesamte Album, mit Ausnahme des neuen Studiotracks Omission, wurde live im Studio vor einem kleinen Publikum im Applehead Recording Studio in Woodstock, New York aufgenommen.

Das Album enthält außerdem die letzten Studioaufnahmen des späten Black Crowes Keyboarders Eddie Harsch, der im November 2016 verstarb, dessen besonderer und warmer Sound unverkennbar in den Songs von The Magpie Salute zu hören ist.

Die Band nimmt sich ihre künstlerischen Freiheiten auf dem Debüt und zeigt die unterschiedlichen Einflüsse und Wurzeln der verschiedenen Musiker, die Hälfte der zehn Stücke überschreiten dabei die sieben Minutenmarke.

Die Black Crowes Songs What Is Home und Wiser Time werden entstaubt und Neuinterpretationen von Comin’ Home (Delaney and Bonnie), Goin’ Down South (Bobby Hutcherson) , War Drums (War), Fearless (Pink Floyd), Glad and Sorry (The Faces), Time Will Tell (Bob Marley, das sich auch auf dem zweiten Black Crowes Album befindet) und das Traditional Ain’t No More Cane gibt es zu hören.

Die 10-köpfige Band wird vervollständigt von Drummer Joe Magistro, Keyboarder Matt Slocum und Gitarrist Nico Bereciartua, sowie Lead Singer John Hogg (Hookah Brown, Moke), den ehemaligen Crowes Sänger Charity White, und den zusätzlichen Background Sängern, Adrien Reju und Katrine Ottosen.

