The Metafiction Cabaret: Veröffentlicht Soundtrack zu ihrer Punk-Operette „Utopia Limited“

Im letzten Oktober erschien Beautific Charms (18.10.), das zweite Studio-Album der Berliner Theater-Punks. Währenddessen steckte die Band bereits in den Proben zu ihrer Punk-Operette Utopia Limited. Jetzt erscheint der Soundtrack des Publikumserfolges.

Die Musiktheater-Regisseurin und Intendantin des Schlossplatztheaters in Berlin-Köpenick Birgit Grimm entdeckte die vier Ausnahmekünstler bereits 2018 bei einer ihrer legendären Live-Shows im Berliner Kult-Club Wild At Heart. Sie befand, diese Band ist dabei, das Musiktheater neu zu erfinden, und beauftragte die Künstler mit der Bearbeitung der alten Savoy-Oper Utopia Limited vom britischen Pendant zu Brecht & Weill – Gilbert & Sullivan.

Herausgekommen sind ungezähmte Punk-Hits in deutscher Sprache, die den Stilmix aus Rock, Musical, Klassik, Rap und Pop zu einer neuen, eigenen Klangwelt erheben. Unter anderem ist auch eine Opern-Arien-Version des Girl-Punk Songs Swans Of Utopia von The Metafiction Cabarets letztem Album dabei.

Gemeinsam mit den Opernsängern Maja Lange und Ingo Volkmer und einem eigens gegründeten Chor wurde die Punk-Operette im letzten November in neun ausverkauften Vorstellungen uraufgeführt. An einer Wiederaufnahme in diesem Herbst wird bereits gearbeitet.

Der jetzt erschienene Soundtrack enthält ein Best-Of der 10 größten Hits und wurde in den Trixx-Studios in Berlin-Kreuzberg von Klaus Knapp produziert. Zu hören ist die Platte auf allen gängigen Plattformen.

Physisch ist sie im Online-Shop der Band zu erwerben.

Utopia Limited auf Spotify: https://open.spotify.com/album/1mlNb5MwtqD8rc5m97a2vZ?si=wtO7CzmWRq-DSSiDe-fxVA