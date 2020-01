Wacken Open Air pflanzt 5.000 Bäume in Brasilien … und es sollen mehr werden!

Angesichts der erschreckenden Bilder von brennenden Wäldern beschloss das Team des Wacken Open Air im Dezember 2019, auf den jährlichen Versand von physischen Weihnachtsgrüßen zu verzichten. Stattdessen rief das Heavy Metal Festival gemeinsam mit dem World Wide Fund For Nature (WWF) sowie dem Instituto Terra eine Spendenaktion für die Mata Atlantica-Region im brasilianischen Regenwald ins Leben.

Der erklärte Zweck dieser Aktion war die Aufforstung einer Fläche in der Größe des berühmten Wacken-Infields, was ungefähr 5 Hektar entspricht. Dieses Ziel wurde dank der tatkräftigen Unterstützung von Partnern und Fans in weniger als einem Monat erreicht. Daher können binnen Kürze die ersten 5.000 Bäume gepflanzt werden. Doch damit geben sich die Initiatoren der Spendenaktion nicht zufrieden und starten aktuell einen neuen Aufruf.

Die Gründer des Wacken Open Air, Holger Hübner und Thomas Jensen, kommentieren die Aktion wie folgt: „Wir möchten uns ganz herzlich bei der gesamten Wacken-Familie bedanken“, sagt Thomas Jensen im Namen des gesamten Teams. „Die Marke von 5 Hektar so schnell zu knacken, ist natürlich großartig. Nach diesem schönen Erfolg möchten wir aber noch einen Schritt weiter gehen. Daher haben wir uns als neues Ziel gesetzt, zusätzlich ein Areal in der Größe unseres Wackinger Village und der Wasteland Stage aufzuforsten. Das wären dann die nächsten drei Hektar. Wir hoffen erneut auf zahlreiche großzügige Spender.“

Roberto Maldonado ergänzt: „Vielen Dank für eure großartige Unterstützung, liebe Wacken-Community!“, kommentiert der Diplom-Forstwirt und Südamerika-Referent beim WWF Deutschland. „Gemeinsam mit dem Instituto Terra können wir die ersten 5.000 einheimischen Bäume in der Mata Atlantica pflanzen. Wir werden zusammen mit Kleinbauern Flussquellen wiederherstellen und die Anreicherungspflanzungen mit einheimischen Bäumen in einem privaten Schutzgebiet durchführen. Ich hoffe, dass dies nur der Anfang ist und wir mit eurer Hilfe noch weitere Flächen in der Mata Atlantica wiederaufforsten können.“

Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter diesem Link:

http://wacken.click/wwf

Spenden werden unter folgendem Link gesammelt:

http://wacken.click/wwf-spenden

Der WWF wird in wenigen Wochen vor Ort sein und von dort berichten, wie die Spenden eingesetzt werden.