Die schroffe, kühle Insel Islands wird durch extreme Naturgewalten geprägt, die von perlweißen, schneebedeckten Gebirgszügen bis hin zu geschwärzten Vulkanwüsten reichen. Natürlich empfanden The Ocean Collective diese raue und zermürbende Weite des Landes als den perfekten Ort, um ihre neueste Arbeit zu verwirklichen, aufgenommen in einem Studio, das Sigur Ros gehörte und von vielen isländischen Größen verwendet wurde. Heute gehen DRUM! Magazine hinter die Musik und bringen Licht in dem immens kreativen Schaffensprozess des Albums.

Das Video hinter den Kulissen zeigt, wie sich der Schlagzeuger Paul Seidel dem Kit nähert, indem er seine innere Ruhe findet und diese neu gewonnene Energie in hart schlagende Beats konzentriert. Sigur Ros‘ umgebautes Studio kapselt und erfasst jede Schwingung, während das Team hinter The Ocean Collective sie zusammenschweißt, um den bevorstehenden Tauchgang ins Paläozoikum zu schaffen. Seht es euch hier an:

An- und abschwellende Prog-Melodien, fette Gitarren, opulente Streicher und kraftvoller Gesang den schwerverdaulichen Texten entsprechend sind die Markenzeichen von The Ocean Collective. ‚Phanerozoic I‚ ist ab jetzt vorbestellbar, genauso wie mehrere liebevoll designte Merch-Bundles, wofür die Band ebenfalls bekannt geworden ist. Das Album erscheint am 2.11. auf Metal Blade Records (CD / digital) und dem Band-Label (Vinyl). Preordert es jetzt über uns: metalblade.com/theocean

Einen Vorgeschmack auf ‚Phanerozoic I: Palaezoic‚ erhaltet ihr auf metalblade.com/theocean mit der ersten Single ‚Permian‘. Dort könnt ihr das Album zudem in den folgenden Konfigurationen vorbestellen:

— limitiert Digipak-CD mit besonderer Verpackung

— limitierte (1.000 Exemplare) Holzbox mit Digipak-CD, dem ganzen Album noch einmal auf einer zweiten CD rein instrumental, ‚der Precambrian‘ Live-DVD, Schieferplatte mit Laser-Gravur, exklusivem Poster, Fossil und nummeriertem Zertifikat

Pelagic vertreiben die Vinyl-Version von ‚Phanerozoic I: Palaezoic‚.

THE OCEAN kündigen zudem eine umfassende Europatournee für Oktober ab, wo sie von Rosetta und Arabrot begleitet werden.

THE OCEAN

+ ROSETTA

+ ARABROT

31/10/18 DE – Karlsruhe – Dudefest

01/11/18 FR – Paris – Backstage

02/11/18 UK – London – The Dome

03/11/18 UK – Leeds – Damnation Festival

04/11/18 NL – Eindhoven – Effenaar

05/11/18 DE – Münster – Sputnikhalle

06/11/18 DE – Wiesbaden – Schlachthof

07/11/18 CH – Sion – Le Port France

08/11/18 IT – Milan – Santeria Social Club

09/11/18 DE – München – Strom

11/11/18 SK – Bratislava – Randal

12/11/18 RO – Cluj-Napoca – Form Space

14/11/18 RO – Bucharest – Control Club

15/11/18 RO – Timisoara – Reflektor

16/11/18 HU – Budapest – Blue Hell

17/11/18 CR – Zagreb – Mochvara

18/11/18 PL – Krakow – Zet Pe Te

19/11/18 PL – Warsaw – Proxima

Zusätzliche Deutschland-Konzerte finden zwischen Weihnachten und Neujahr statt:

THE OCEAN

+ LLNN

+ BRIQUEVILLE

27/12/18 DE – Rostock – Mau Club

28/12/18 DE – Jena – Kassablanca

29/12/18 DE – Nürnberg – Club Stereo

30/12/18 DE – Berlin – Lido

Phanerozoic I: Palaezoic

1. The Cambrian Explosion

2. Cambrian II: Eternal Recurrence

3. Ordovicium: The Glaciation of Gondwana

4. Silurian: Age of Sea Scorpions

5. Devonian: Nascent

6. The Carboniferous Rainforest Collapse

7. Permian: The Great Dying

