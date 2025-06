Freak Valley Festival: Timetable für die 3 Tage vom 19.06. bis 21.06.2025 steht

Das Jahr zwei nach der zehnten Ausgabe Freak Valley Festival / 10th Anniversary steht an, also die zwölfte Ausgabe des mittlerweile legendären Festivals. Das Freak Valley Festival in Netphen-Deutz bietet seit jeher „no Fillers – just Killers“ und ist das Mekka der Stoner schlechthin. Es ist für die Stoner Bands aller Couleur und die Fans neben den Desertfest Events ein Muss. Was bekommen die Bands immer für glänzende Augen, wenn ich mit ihnen auf das Freak Valley in Siegen zu sprechen komme. Das Freak Valley ist der Traum jeder Stoner Band. Wie jedes Jahr heißt es auch in diesem Jahr wieder früh Sold Out!

Im Line-Up 2025 finden sich neben Bands wie The Sword, Motorpsycho und Windhand illustre Namen wie The Ocean, My Sleeping Karma und viele weitere tolle Bands!

Das diesjährige Freak Valley findet vom 19.06. bis zum 21.06.2025 statt. Die Veranstalter haben nun den Timetable für die drei tollen Festivaltage bekannt gegeben: