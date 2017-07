The Privateer: veröffentlichen zweite digitale Single & Videoclip ‚Where Fables Are Made‘

Die deutsche Piraten-Metal-Horde The Privateer werden ihr kommendes, drittes Studioalbum The Goldsteen Lay am 28.Juli 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band nun die zweite digitale Single Where Fables Are Made.

Den offiziellen Videoclip zur Single gibt es auf YouTube zu sehen, klickt hier:

Die Band sagt dazu:

Ahoi Ihr dreckigen Landratten, jetzt aber raus aus der Kajüte! Denn wir haben eine neue Single unseres neuen Silberlings The Goldsteen Lay am Start und das auch noch mit einem fetten Musikvideo! Was sagt ihr dazu? Schauts euch an und lasst uns eure unbedeutende Meinung als Kommentar da.

Wir freuen uns! Eure The Privateer-Crew

