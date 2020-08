The Red Hot Chilli Pipers: ‚Fresh Air Welttournee‘ 2021

Aufgrund der aktuellen Ereignisse hat die Band entschieden, ihre 2020 Tour in das nächste Jahr zu verlegen. Glücklicherweise konnten schnell neue Termine gefunden werden, so dass die Tour nun im Oktober und November 2021 stattfindet.

Hier eine Videobotschaft dazu von der Band.

Die Red Hot Chilli Pipers üben und spielen kleinere Gigs und arbeiten an ihrem neuen Sound. Ihre Bühnenshow wird immer ausgefallener, origineller, massentauglicher, bleibt aber trotzdem kulturell wertvoll. 2006 kommt der Durchbruch, die Pipers bewerben sich für den zur besten Sendezeit ausgestrahlten BBC-TV-Talentshow When Will I Be Famous… und gewinnen. Seitdem sind sie kaum zum Luft holen gekommen – es sei denn, um in ihre Dudelsäcke zu blasen (sorry, das konnten wir uns jetzt nicht verkneifen).

Das Debütalbum Bagrock To The Masses wird mit Platin(!) ausgezeichnet. Die Red Hot Chilli Pipers sind und bleiben “The most famous bagpipe band in the world, ever!”. Ihr charakteristischer „Bagrock“-Sound hat den ihnen ein breites Publikum beschert und die Chilli Pipers zu einem globalen Phänomen gemacht. Die Band bringt Konzertsäle von den USA bis nach China zum Rocken.

Sie gewinnt zudem 2007 und 2010 den Scots Trad Music Award als bester Live-Act.

Nach einer erfolgreichen Tour in 2019, werden die Red Hot Chilli Pipers mit ihrem Original Scottish-Bag-Rock die deutschen Bühnen auch in 2021 wieder erobern und ihr Publikum davon überzeugen, dass Dudelsäcke und Rockmusik einfach zusammengehören! In 2019 ist auch das neue Red Hot Chilli Pipers Studio Album Fresh Air erschienen. Das Album ist eine aufregende Kollektion von brandneuen Songs und sorgfältig ausgewählten Coverversionen. Einige der neuen Songs sind mit Gesang; Highlight sind u.a. Leave the Light On gesungen von Tom Walker. Hallelujah von Leonard Cohen und Shut Up and Dance von der amerikanischen Band Walk The Moon werden von Chris Judge gesungen, dem Leadsänger der Chilli Pipers.

Auf der Tour werden die Chillis von der wundervollen Sängerin Nicole Caldwell begleitet. Für die kommende Deutschland/Schweiz Tour 2021 haben die Pipers einige Überraschungen im Gepäck und auch deutschsprachige Hits einstudiert – welcher davon am besten zu ihrem Bagrock passt? Entscheidet auf der Tour im Oktober und November 2021! Ein weiteres Highlight ist die großartige Sängerin Nicole Caldwell, die mit ihrer wunderbaren rockigen Stimme eine Bereicherung für den Bag-Rock Sound ist.

Ein Live Video aus dem ARD Morgenmagazin gibt es HIER (kl. Bandbesetzung) und ein Interview HIER.

Einen Link zum Video zu ´Leave A Light On´ mit keinem Geringeren als Tom Walker kann man hier ansehen:

Red Hot Chilli Pipers live:

21. Okt 21, Hamburg, Markthalle

22. Okt 21, Worpswede, Music Hall

23. Okt 21, Ubach Pallenberg, Rockfabrik

24. Okt 21, Aurich, Stadthalle

26. Okt 21, Lüneburg, Kulturforum

29. Okt 21, Soest, Stadthalle

30. Okt 21, Cösfeld, Fabrik

31. Okt 21, Bochum, Zeche

02. Nov 21, Nürnberg, Hirsch

03. Nov 21, Dresden, Alter Schlachthof

04. Nov 21, Berlin, Huxleys

06. Nov 21, Osnabrück, Rosenhof

07. Nov 21, Köln, Kantine

08. Nov 21, Aschaffenburg, Colos Saal

09. Nov 21, Bensheim, Musiktheater Rex

10. Nov 21, Mainz, Frankfurter Hof

11. Nov 21, Heidelberg, Halle 02

13. Nov 21, München, Technikum

21. Nov 21, Stuttgart, LKA Langhorn

Red Hot Chilli Pipers

Fresh Air

RHCP / Membran

www.rhcp.scot

www.facebook.com/redhotchillipipersofficial

https://open.spotify.com/artist/7eFa5ZzDWxhQK2WKIBF6AF?si=nORR_3XGTYeM5sfBPgBClw

www.instagram.com/redhotchillipipers