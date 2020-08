Imminence: veröffentlichen Studio-Performance zu „Saturated Soul“

Imminence teilen eine Studio-Performance zu dem Song Saturated Soul:

Zuvor zeigte die Band mit Paralyzed einen weiteren Einblick in ihre Live-Qualitäten. Beide Songs entstammen dem aktuellen Album Turn The Light On, das Anfang des letzten Jahres via Arising Empire erschien.

Imminence eroberten mit Turn The Light On Platz 91 der offiziellen deutschen Album-Charts!

Mit Eddie Berg an der Spitze als Sänger und Violinist, Gitarrist Harald Barret, Schlagzeuger Peter Hanström und Christian Höijer am Bass gründeten sich Imminence in Trelleborg. Mit ihrem Spagat zwischen Metalcore und Akustik haben sich Imminence über die Jahre hinweg zu einer der vielversprechendsten Metalbands Schwedens entwickelt. Die Band ist seit dem Durchbruch der Veröffentlichung ihrer Single‘The Sickness (2015) aktiv auf Tour durch Europa und wurde von den damaligen Teenagern Eddie und Harald ins Leben gerufen, wodurch die Band stetig wuchs und immer mehr Fans auf der ganzen Welt gewann.

Imminence sind:

Eddie Berg | Gesang/Violine

Harald Barrett | Gitarre

Alex Arnoldsson | Gitarre

Christian Höijer | Bass

Peter Hanström | Schlagzeug

