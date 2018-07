The Spirit finden den vergessenen Funken der Vergangenheit und setzen die Welt erneut in Brand mit ihrem Blackened Death Debüt Sounds From The Vortex. Mit ihren kreativen Rhythmen, klirrenden Melodien und frostig rauem Sound erweckt die Band nicht nur Nostalgie, sondern konnte in der Untergrundszene bereits die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sodass das Album nun am 10. August noch einmal in großem Umfang bei Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Heute präsentiert das Quartett aus Saarbrücken den ersten Albumtrailer mit einer Sammlung aus Pressezitaten und Reaktionen. Seht den Clip hier:

Sounds From The Vortex ist jetzt vorbestellbar als CD, LP (black und clear) oder Download. Sucht euch hier die Version eurer Wahl aus.

Habt Ihr schon die erste Single gehört, The Clouds Of Damnation?

Auf dem diesjährigen Party.San Open Air spielt die Band die Releaseshow zu ihrem Album und auch auf weiteren Festivals werden The Spirit ihre unheilvolle Atmosphäre verbreiten und dabei ihre Live-Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Zudem begibt das Quartett sich im Oktober/November mit ihren Labelkollegen Kataklysm und Hypocrisy auf große Death…Is Just The Beginning-Europatour, dies sind alle bestätigten Livedaten bisher:

The Spirit live:

09. – 11.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

15. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

22.09. D Schwerin – Metal Invaders Vol. 2

08.12. D Münster – Wintermelodei

Death…Is Just The Beginning

w/ Kataklysm, Hypocrisy

Tickets sind hier erhältlich.

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D Munich – Backstage

21.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Gothenburg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

The Spirit sind:

MT – Gesang, Gitarre

AK – Gitarre

AT – Bass

MS – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/thespiritband

www.nuclearblast.de/thespirit

thespirit.bigcartel.com

