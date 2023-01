The Strokes: The Singles – Volume 01 Box-Set erscheint am 24.02.2023

Am 24.02.2023 veröffentlichen The Strokes mit The Singles – Volume 01 ein Box-Set über RCA Records/Legacy Recordings, der Katalog-Division von Sony Music Entertainment, auf dem die elektrisierenden ersten Singles der Band versammelt sind.



Einen ersten Vorgeschmack auf The Singles – Volume 01 bekommen Fans mit The Modern Age (Rough Trade Version). Diese frühe Version des Songs vom Debüt Is This It wurde ursprünglich auf einer gleichnamigen EP veröffentlicht, die über das renommierte britische Indie-Label Rough Trade im Januar 2001 veröffentlicht wurde. Damit wurde der weltweite Hype ausgelöst, der sechs Monate später in der Veröffentlichung von Is This It gipfelte.



Das Set vereint zehn unvergessliche Singles aus den ersten drei Alben der Band – Is This It (2001), Room On Fire (2003) und First Impressions Of Earth (2006) – sowie seltene B-Seiten der ursprünglichen Single-Ausgaben. Alle zehn Singles sind auf schwarze 7″-Vinyls gepresst, die Artworks entsprechen den ursprünglichen Versionen.



High-Definition-Videos zu allen A-Seiten, darunter Hard To Explain, Last Nite, Reptilien, Juicebox und Heart In A Cage, sind jetzt verfügbar.



1999 in Manhattan gegründet waren The Strokes – Sänger Julian Casablancas, die Gitarristen Nick Valensi und Albert Hammond Jr., Bassist Nicolai Fraiture und Schlagzeuger Fabrizio Moretti – im Epizentrum der fruchtbaren Rock-Szene New Yorks zu Beginn des 21. Jahrtausends. Ihre erste EP The Modern Age wurde weltweit gefeiert, das Major-Label-Debüt Is This It, noch im selben Jahr veröffentlicht, würde von Billboard, NME, Entertainment Weekly, Time und CMJ zum besten Album des Jahres erklärt, darüber hinaus erreichte es die Bestenlisten von New York Times, Rolling Stone, USA Today und Mojo sowie den zweiten Platz im renommierten Jazz & Hop-Poll der Village Voice.



The Singles – Volume 01, eine dieser Art erstmalige Sammlung im Schaffen der Band, ist das perfekte Geschenk für alle Rock-Enthusiasti:innen.