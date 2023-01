Redemption: veröffentlichen brandneuen Song aus kommendem Album „I Am The Storm“

Am 17. März 2023 erscheint über AFM Records das kommende, achte Studiowerk der Prog Metal Größe Redemption. Fünf Jahre seit Veröffentlichung ihres letzten Albums, Long Night’s Journey Into Day, hat die aus Los Angeles stammende Band nun eine zweite Single aus I Am The Storm online gestellt! Bereits Ende 2022 veröffentlichten Redemption einen ersten Vorgeschmack samt Musik Video zum Album-Titeltrack.

Wie Band Mastermind Nicolas van Dyk uns nun verrät: „Wenn I Am The Storm den härtesten Aspekt von Redemption repräsentiert, so zeigt Seven Minutes From Sunset eine melodischere Metal-Strömung im Prog Metal, wie es zum Beispiel Someone Else’s Problem auf unserer letzten CD getan hat. Was die Texte betrifft… sie sind eine Metapher. Für den Zuhörer zu entziffern.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: