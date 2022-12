Redemption: geben neues Album „I Am The Storm“ bekannt und streamen erste Single samt Video

Fünf Jahre seit Veröffentlichung ihres letzten, 7. Studio Longplayers Long Night’s Journey Into Day, hat die aus Los Angeles stammende Power Prog Metal Übermacht Redemption ein brandneues Album angekündigt. Die Platte erscheint am 17. März 2023 über AFM Records und wie der Titel es bereits verrät, I Am The Storm ist mitreißend, aufwühlend, überwältigend, dramatisch.

Wie kaum eine andere Formation, kombinieren Redemption kompromisslose Melodien und Hooks mit Technik, Komplexität und donnernden Riffs, erneut nimmt die Band mit ihrem kraftvollen, schweren, intelligenten und zutiefst emotionalen Sound ihren einzigartigen Platz im Prog Metal Olymp ein.

Einen ersten Vorgeschmack lieferten euch Redemption nun mit ihrer ersten Single, dem Album Titeltrack zu I Am The Storm, zu welchem auch ein Lyric Video erschienen ist:

„Das Leben eines Menschen besteht aus vielen Dingen, darunter ein ständiger Strom von Herausforderungen und Chancen. Wir entscheiden uns, ihnen mit Enthusiasmus oder Gleichgültigkeit, mit Widerstand oder Resignation zu begegnen“, sagt Band Mastermind Nicolas van Dyk. „Manchmal wählen wir unsere Kämpfe und wissen, wann wir Druck machen und wann wir uns fügen müssen. Aber das Wichtigste ist, dass jeder Mensch ein Individuum ist, das von Würde und der Fähigkeit erfüllt ist, ein Autor seiner Geschichte zu sein. In diesem Song geht es um Ausdauer und Wagemut, den Widrigkeiten ins Gesicht zu spucken.“

Redemption zählen weltweit zu einer der führenden Progressive Metal Bands. Im Jahr 2000 von Gitarrist / Keyboarder / Songwriter Nicolas van Dyk in Los Angeles gegründet, bestehen Redemption aus Sänger Thomas England (Evergrey), der phänomenalen Rhythmus-Fraktion Chris Quirarte (Schlagzeug), Bassist Sean Andrews sowie Keyboarder Vikram Shankar.

Produziert wurde I Am The Storm von Nick van Dyk und Tontechniker/Gitarrist Simone Mularoni (DGM), welcher – neben Chris Poland (ex-Megadeth) und Henrik Danhage (Evergrey) – auch als Gastmusiker auf dem Album zu hören sein wird. Das neue Redemption Album enthält zudem zwei Coversongs, Turn It On Again von Genesis und Red Rain von Peter Gabriel.

I Am The Storm erscheint am 17.03.2023, Vorbestellungen sollen schon bald über AFM Records möglich sein!

I Am The Storm Tracklist:

1. I Am The Storm

2. Seven Minutes From Sunset

3. Remember The Dawn

4. The Emotional Depiction Of Light

5. Resilience

6. Action At A Distance

7. Turn It On Again

8. All This Time (And Not Enough)

9. The Emotional Depiction Of Light (Remix)

10. Red Rain

Vinyl Bonustracks:

The Pearl Clutchers (feat. Chris)

The Far Side Of The Clouds (feat. Henrik Danhage)

Redemption online:

www.redemptionweb.com

www.facebook.com/RedemptionBand