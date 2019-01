Die Musik von The Tip ist ein Manifest der puren, adrenalingetriebenen Hardrock-Attitüde der Band. Oder wie es in einem ihrer Songs heißt: “What you see is what you get, no we ain’t fakin’ it!”

2014 in Nashville, Tennessee gegründet, um schonungslose High-Energy-Rock’n’Roll-Exzesse darzubieten trieb es die Band in Rekordzeit auf die Bühne und zur Veröffentlichung ihres ersten, selbstbetitelten Albums im Jahr 2015. Anhaltendes Touren durch Amerika, zahllose Shows in der Heimat und das Release von Sailor’s Grave 2016 brachten ihnen Auftritte als Opener für Acts wie The Darkness, Buckcherry oder The Last Vegas und beim Festival Rocklahoma. Während sie weiter in den USA on the road waren, veröffentlichten The Tip 2017 über das deutsche Label SAOL Sailor’s Grave endlich auch in Europa und konnten sich über zahlreiche positive Reviews in renommierten Online- und Print-Magazinen freuen. Jetzt kann die Band es kaum erwarten, 2019 neue Musik rauszuhauen und ihre wild-dynamische Blues- und Rock-Show erstmals nach Europa sowie hoffentlich bald auch nach Japan und Südamerika zu bringen.

The Tip Tourdaten 2019

09/03/19 Heilbronn-Germany @ Red River

10/03/19 Kortrijk-Belgium @ Tattoo Show

13/03/19 Norderstedt-Germany @ Music Star

15/03/19 Bückeburg-Germany @ Schraub-Bar

16/03/19 Bergen-Holland @ Tavern Club

19/03/19 Bremen-Germany @ Meisenfrei

20/03/19 Praha-Czech-Republic @ Wagon Club

21/03/19 Berlin-Germany @ Wild At Heart

22/03/19 Bratislava-Slovakia @ Muzeum Obchodu

23/03/19 Singwitz-Germany @ Kesselhaus

28/03/19 Kufstein-Austria @ Kufa

29/03/19 Lichtenfels-Germany @ Paunchy Cats

30/03/19 Ensisheim-France @ Woodstock Guitars

31/03/19 Gent-Belgium @ The Crossover

01/04/19 Verviers-Belgium @ Spirit of 66

06/04/19 Lleida-Spain @ Cafè del Teatre

07/04/19 Castellon-Spain @ Veneno Stereo

08/04/19 Barcelona-Spain @ Rocksound

09/04/19 Orihuela-Spain @ La Gramola

11/04/19 Lierganes-Spain @ Los Picos

12/04/19 Leon-Spain @ Babylon

13/04/19 Gijon-Spain @ Memphis Club

14/04/19 Aldeamayor De San Martín-Spain (Valladolid) @ El Zagal

15/04/19 Ourense-Spain @ Cultural Auriense

19/04/19 Vignola-Italy @ Stones Cafe

24/04/19 Paris-France @ Supersonic

25/04/19 Bruges-Belgium @ De Kelk

26/04/19 Krefeld-Germany @ Kulturrampe

27/04/19 Dortmund-Germany @ Blue Notez

28/04/19 Helmond-Holland @ Cacaofabriek

The Tip Online:

www.thetipband.com

www.facebook.com/thetiprock

www.twitter.com/thetiprock

www.instagram.com/thetipband

