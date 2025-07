The Veer Union: veröffentlichen neue Single „Sea Of Fear“

Die kanadischen Alt-Rock-Größen The Veer Union veröffentlichen ihre explosive neue Single Sea Of Fear. Bekannt für ihre charakteristische Mischung aus kraftvollen Riffs und emotionaler Tiefe, setzt die Alt-Metal-Band aus Vancouver ihr Vermächtnis mit einer eindringlichen Hymne fort, die sich intensiv mit Angst, Überleben und innerer Stärke auseinandersetzt.

Hier findet Ihr das Video:

Mit über 175 Millionen Streams weltweit, 12 Billboard Rock Radio-Hits und dem jüngsten viralen Erfolg ihrer Alben Covers Collection und Manifestations beweist die Band einmal mehr, warum sie zu den beständigsten Kräften des modernen Rock gehört.

Sea Of Fear ist der erste Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Reinvention, das am 20. Februar 2026 erscheinen soll. Nach Jahren mit Chart-Hits und energiegeladenen Tourneen durch Nordamerika und Europa treten The Veer Union in eine neue Ära ein, und diese Single ist nur der Anfang.