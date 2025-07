Baest: veröffentlichen neue Single und Video zu „Stormbringer“ vom kommenden Album „Colossal“

Dänemarks Metal-Kommando Baest präsentiert mit dem Opener Stormbringer die nächste Single samt Video aus dem kommenden, mächtigen vierten Studioalbum Colossal.

Seht euch den kraftvollen Song im offiziellen Video an – mit Tour-Footage, das Baest während ihrer jüngsten Nordamerika-Tour als Support von Arch Enemy aufgenommen und von Christian Constantin Pontoppidan / Impuls Film geschnitten hat:

Baest über Stormbringer: „Like a distant rumble the ominous almost AC/DC intro riff predicts a gathering storm with a lightning strike as the thunderous bas drums kick in. Our new single Stormbringer lays the foundation for Colossal bringing rock’n’roll and death metal together in a grandiose and almost destroying storm. Consider this a harbinger it is the Stormbringer.“

Pre-order hier: https://baest.lnk.to/Colossal-Album

Außerdem touren Baest den Sommer über intensiv weiter. Verpasst sie nicht an folgenden Terminen:

Baest – Live 2025:

25.07.2025 Thy (Denmark) – Alive Festival

28.07.2025 Wacken (Germany) – Wacken Open Air

02.08.2025 Fredericia (Denmark) – Tøjhuset

09.08.2025 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Festival

12.08.2025 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air / Special Show

13.08.2025 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

15.08.2025 Copenhagen (Denmark) – Pumpehuset (Album release show!)

16.08.2025 Svendborg (Denmark) – Haarders

21.08.2025 Kaltenbach (Austria) – Kaltenbach Open Air

06.09.2025 Aalborg (Denmark) – Port of Hell

04.10.2025 Stavanger (Norway) – Stavanger Rock Fest

17.10.2025 Sofia (Bulgaria) – Club Live & Loud

18.10.2025 Besiktas (Turkey) – Portals Metal Fest