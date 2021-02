Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung der US Prog/Rock metal Metal Band The Veith Ricardo Project The Green Tractor veröffentlicht. Das Album Storm Warning wird offiziell am 26. Februar 2021 auf CD über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar 2021.

Line-Up:

Juan Ricardo – Vocals

Vincent Veith – Keyboards

Neil Zaza – Guitars

Jerry Brightman – Pedal Steel

Doug Johns – Bass

Chris Ceja – Drums

Quelle: Pure Steel Records