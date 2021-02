Tragedian – Seven Dimensions

Artist: Tragedian

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Seven Dimensions

Spiellänge: 65:40 Minuten

Genre: Power Metal, Speed Metal, Melodic Metal

Release: 29.01.2021

Label: Pride & Joy Music

Link: https://www.facebook.com/tragedianhamburg

Bandmitglieder:

Gesang – Joan Pabón

Gitarre – Gabriele Palermo

Bassgitarre – Dawid Wieczorek

Keyboard, Piano – Denis Scheither

Schlagzeug – Nicolò Bernini

Gastmusiker:

Gesang – Wade Black, Dan Palmer, Zak Stevens

Tracklist:

1. Rising Rage

2. Aloneness

3. Out Of The Dark

4. Darkest Of My Days

5. Bringer Of Dreams

6. Crying In The Rain

7. Enlightened

8. Forevermore

9. Destiny

10. Para Siempre (Forever)

11. The Journey

12. Forces Of The Light

13. Crying In The Rain (CD Bonustrack – Duetversion)

14. Forces Of The Light (CD Bonustrack – Radioedition)

Seit 2002 existieren Tragedian aus Hamburg. Gründer der Band ist Gabriele Palermo, welcher vorher bereits bei der ebenfalls aus Hamburg stammenden Powermetaltruppe von Stormwarrior aktiv war. Bis man richtig ans Laufen kam, dauerte es allerdings einige Jahre.

2008 erschien das erste Werk mit Namen Dreamscape. Über Decimation (2013) und Unholy Divine (2017) ist man nun beim vierten Langeisen mit Namen Seven Dimensions angekommen. Das Line-Up wurde gegenüber dem Vorgänger kräftig durchgerüttelt. Bass, Gesang und Keyboard wechselten den Bediener und eine weitere Internationalisierung hielt mit dem in den USA geborenen Gabriele Palermo Einzug. Neben dem italienischen Drummer Nicolò Bernini sind nun der in Venezuela geborene Joan Pabón (am Mikro) und die beiden aus Deutschland stammenden Dawid Wieczorek und Denis Scheither am Start.

Weiterhin sind einige Nummern neu aufgelegt worden. So ist Destiny eigentlich auf dem 2013er-Werk erstmalig erschienen und Val Shieldon sorgte für den Gesangspart. Gleiches gilt für Crying In The Rain. So bleiben nach Abzug der Bonustracks nur zehn echte neue Nummern auf Seven Dimensions. Dazu ist einiges an Gastmusikern auf dem Silberling verewigt, darunter Zak Stevens (ex-Savatage) und Wade Black (ex-Crimson Glory & Leatherwolf). Rising Rage begrüßt den Hörer mit energischer Saitenarbeit. Positiv fällt der neue Mensch am Mikro auf, ein Mix aus Power Metal und Melodic Metal, entsprechend kommt die Nummer auch rüber. Die Stimme von Joan strahlt eine gewisse „Wärme“ im kalten Februar aus. Das eine oder andere Gitarrensolo darf natürlich auch nicht fehlen. Aloneness legt anfänglich eine Oktave an Stimmhöhe zu, Out Of The Dark fokussiert sich auf Melodie, um den geneigten Hörer ein kleines Tierchen einzusetzen. Dan Palmer unterstützt Joan im Refrain. Darkest Of My Days mixt Speed zum Power Metal, durch den Einsatz des Keyboards bleibt man aber auch in melodischen Gefilden. Bringer Of Dreams lässt das Gesangsduo Wade Black und Joan auf die Menschheit los. Der ruhige Anfang täuscht, es geht mit gut hörbarem, melodischem Power Metal weiter. Pianoklänge kündigen die Ballade Crying In The Rain an. Enlightened holt die Menschen ab, die keine Balladenfreunde sind. Mit einem einprägsamen Refrain und guter Arbeit der Saitenakrobaten kann das Teil punkten. Forevermore knüpft an seinen Vorgänger und beglückt das Publikum mit Tempo an der Schießbude und Gitarre und einem starken Refrain. Destiny ist nicht neu, sondern nur neu interpretiert. Wenn man so will, ist das Ding der Hit von Tragedian und definitiv ein Ohrwurm. Gabriele und Joan lassen auch ihre Wurzeln ein wenig in den Longplayer einfließen, was den einen oder anderen Hörer evtl. für immer spanisch vorkommen könnte, mir kommen Balladen sowieso immer spanisch vor. Die Reise geht Englisch mit melodischem Schwermetall weiter, Forces Of The Light ist der Schlusspunkt des eigentlichen Longplayers. Zak Stevens und Joan präsentieren die dritte Ballade auf dem Langeisen. Zwei weitere Balladen Namens Crying In The Rain als Duettversion und Forces Of The Light als Radioedition sind auf der CD als Bonustracks zu finden.

Wer Bock hat, die Truppe live zu erleben: Das geht – letztes Jahr spielten Tragedian ein Geisterkonzert in der Hamburger Markthalle: Klick