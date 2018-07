The Vintage Caravan: veröffentlichen neue Single ‚Set Your Sights‘ + geben Wucan und Black Mirrors als Supports sowie weitere Tourdaten bekannt

The Vintage Caravan: veröffentlichen neue Single ‚Set Your Sights‘ + geben Wucan und Black Mirrors als Supports sowie weitere Tourdaten bekannt

Das isländische Classic Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN wird sein neues Studioalbum »Gateways« am 31. August via Nuclear Blast veröffentlichen. Nun hat die Band einen weiteren Song daraus online gestellt. Seht euch den Visualizerclip zum Albumopener ‚Set Your Sights‘ hier auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Bassist Alexander Örn kommentiert: „Wir freuen uns, euch heute unsere neue Single ‚Set Your Sights‘, den Opener des Albums, präsentieren zu können. Wir wollten direkt mit etwas Epischem loslegen! Der Song war auch wirklich der erste Song, an dem wir für das neue Album gearbeitet haben und hat so die Marschrichtung für die folgenden Stücke vorgegeben. Den psychedelischen Visualizerclip hat der Wiener Künstler Max Roehrle geschaffen. Wir sind ziemlich stolz auf das Ergebnis und hoffen, dass euch der Song und das Video gefallen!“

»Gateways« kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden: http://nblast.de/VintageCaravanGateways

Bestellt das Album digital vor, um ‚Set Your Sights‘ und ‚Reflections‘ sofort zu erhalten!

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/TheVintageCaravanPreSa

Hört euch die Tracks in der NB-Novelties-Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

»Gateways« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß)

– DIGITAL

Mehr zu »Gateways«:

‚Reflections‘ OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

»Gateways« OFFIZIELLER TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=Kf8ZzOQbe0I

»Gateways« – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (FLEETWOOD MAC-Cover)

THE VINTAGE CARAVAN können heute auch bekanntgeben, dass die deutschen Krautrocker WUCAN sowie die belgischen Indie/Alternative Rocker BLACK MIRRORS sie auf ihrer kommenden Europatour im Oktober/November begleiten werden. Zudem wurden der Route weitere Stopps hinzugefügt. Weitere Details gibt es unten.

Alex sagt dazu: „Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unseren Freunden von WUCAN und BLACK MIRRORS Nacht für Nacht die Bühnen zu stürmen. Beide Bands legen eine wahnsinnige Liveenergie an den Tag. Lasst euch dieses Killerpackage nicht entgehen!“

—–

THE VINTAGE CARAVAN live:

28.07. D Neuensee – Rock im Wald

04.08. E Gijón – Tsunami Xixón

»2018 Gateways Tour«

w/ WUCAN, BLACK MIRRORS

13.10. NL Hengelo – Beerland*

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warschau – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box**

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia*

28.10. F Toulouse – L’usine à musique *NEU*

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

02.11. P Porto – RCA Club *NEU*

03.11. P Lissabon – SBF ’18 *NEU*

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms*

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell*

10.11. UK London – The Borderline*

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut*

13.11. UK Manchester – Rebellion*

14.11. UK Bristol – Exchange*

16.11. B Brüssel – Ancienne Belgique*

17.11. NL Eindhoven – Helldorado* *NEU*

*nur TVC

**nur TVC + BLACK MIRRORS

w/ FLYNOTES

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moskau – Zil Arena

