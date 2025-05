The Young Gods: mit neuer Single „Systemized“ & Premiere von „Play Terry Riley In C“

Die legendären Schweizer Rock-Pioniere The Young Gods haben eine neue Single mit dem Titel Systemized veröffentlicht, den letzten Track vor ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Appear Disappear, das am 13. Juni über Two Gentlemen erscheint. Die neue Single Systemized, die mit ihrer unerbittlichen Energie und den kraftvollen Texten ein Gefühl der Dringlichkeit hervorruft, markiert eine brennende Rückkehr zu den industriellen Wurzeln der Band. Die Single wird von einem eindrucksvollen Video begleitet, bei dem Sylvain Scarangella Regie geführt hat und in dem fragmentierte Sätze über flackernde Fernsehbildschirme flimmern – gestörte Übertragungen, die die eindringlichen Themen des Songs – Isolation, Kontrolle und Widerstand – widerspiegeln.

Premiere von Play Terry Riley In C auf 3sat

3Sat zeigt am Samstag, dem 24.05., um 21:15 Uhr als Deutschlandpremiere die Doku zum Album Play Terry Riley In C.

The Young Gods Play Terry Riley In C ist eine Hommage an das Werk des US-amerikanischen Komponisten Terry Riley, einen der bedeutendsten Pioniere der Minimal Music.

Sein Stück In C, das 1964 uraufgeführt wurde, besteht aus 53 kurzen musikalischen Phrasen. Jede dieser Phrasen kann beliebig oft wiederholt werden, wobei die Musikerinnen und Musiker selbst entscheiden, wann sie einsetzen. Der Rest bleibt vollkommen offen: Dauer, Instrumentierung, Stil und Tempo sind frei wählbar. So entsteht bei jeder Aufführung ein einzigartiger musikalischer Organismus.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums Play Terry Riley In C hat Regisseur Tim Robert-Charrue einen Dokumentarfilm über das Projekt gedreht. Der Film begleitet Franz Treichler, Cesare Pizzi und Bernard Trontin von The Young Gods dabei, wie sie dieses Schlüsselwerk der modernen Musik neu interpretieren und für ihr Album erschließen.

Das zweite Kapitel des Films zeigt eine vollständige Live-Performance von In C, aufgenommen im Studio Forces Motrices in Genf – ein eindrückliches Erlebnis zwischen Struktur und Freiheit. Hier könnt ihr die Doku angucken: https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/the-young-gods-102.html

Über das kommende Album

Die Gitarren werden gezückt, und die Messer werden gezogen. Auf dem Rhythmus einer Welt, die aus den Fugen gerät, passen The Young Gods ihr Feuer an und schlagen mit regenerierter Kraft zu. Von der ersten Sekunde von Appear Disappear an zerreißt die Sechssaitige den Raum und zeigt ihre Zähne in einem elektrischen Heulen. Das Trio hat sich auf seine offensivsten Grundlagen besonnen, auf die Kunst des akustischen Kampfes, die nie überflüssig ist, wenn überall Krieg herrscht.

Selten hat eine Platte der Young Gods so sehr von ihrer Zeit profitiert. Die Welt der militärischen Konflikte, der allgemeinen Überwachung und der intimen Dramen. Seit ihrer Gründung 1985 hat die Band musikalische Gebiete erschlossen, in denen sie als Pioniere die nackte Dringlichkeit des Rock mit der Kraft der Elektronik verband. Appear Disappear fängt das pulsierende Herz dieser Musik ein. The Young Gods ehren ihre eigene Geschichte ebenso wie ihre langjährigen Einflüsse, vom Psychedelic Rock bis zum Post-Punk, von den Flügeln der «doorsianischen» Intertidal bis zu den Industrial-Walzen von Systemized.

«Wir wollten etwas Rohes», fasst Franz Treichler, Gitarrist und Sänger, zusammen. «Nach dem atmosphärischen Rock von Data Mirage Tangram (2019) und dem Instrumentalstück von Terry Rileys In C (2022) brauchten und wollten wir uns frontaler ausdrücken.»

Ein Album des Widerstands. Mit seinen Themen und seiner Intensität führt es mitten ins Herz des Netzes, in das «Gehirn des Monsters», das Che Guevara in der Schweiz ansiedelte und das hier noch immer so komfortabel gedeiht. Aber es ist nicht unmöglich, sich ihm zu stellen. «Appear Disappear ist eine Reflexion über unsere Verwicklung in die Probleme der Welt und unsere Fähigkeit, uns zu positionieren. Wie können wir reagieren, wie können wir das Richtige tun in der Unmenge an Daten, die wir jede Sekunde verarbeiten?», fragt der Sänger. Das Lied Mes Yeux De Tous, das von Cesare Pizzi (Sampling, Elektronik) und Bernard Trontin (Schlagzeug) mit Elektroimpulsen in den Himmel geschleudert wird, stellt die gleiche schwindelerregende Frage. Wie können wir verhindern, dass wir von der «Cloud», die wir speisen, verdaut werden?

Der Schlag ist körperlich, der Tanz tribal. In Shine That Drone wird die Menge mit den Füssen auf den Boden gestampft, um die Drohnen in einer Staubwand zu blenden. Blackwater feiert die neuen Werkzeuge des Widerstands, oder wie man die Computerüberwachung zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann – Blackwater war der Codename einer chinesischen Aktivistin, die während der Regenschirmrevolution in Hongkong in Echtzeit die Bewegungen der Polizei kartografierte. Der Bass wiegt wellenförmig, wie ein dumpfer Aufstand, der sich in den Straßen ausbreitet.

Aber Appear Disappear ist auch – und vor allem – eine Liebesplatte. Ein kollektiver Gesang, der von dem Trio, das enger denn je zusammengewachsen ist, auf Jams kreiert wurde, und eine Ode von Franz Treichler an seine Frau Heleen, die 2023 verstarb. Die Liebe schreit und wirft alles um. Blue Me Away hat die schönsten Explosionen des Albums, die ehrlichsten Verpuffungen. Der Sänger ist sich sicher: «Das Chaos tanzt, wenn sich die Tänze von Frauen und Männern vereinen.» Die Musik von den Young Gods ist der Soundtrack dazu.

04.09.25 – KILBI, Düdingen, CH

16.10.25 – L’Usine PTR, Geneva, CH

17.10.25 – Rote Fabrik, Zürich, CH

18.10.25 – TPO, Bologna, IT

19.10.25 – BIKO, Milan, IT

21.10.25 – Transbordeur, Lyon, FR

22.10.25 – Wolf, Barcelona, ES

23.10.25 – Sala Copernico, Madrid, ES

24.10.25 – Hard Club, Porto, PT

25.10.25 – LAV, Lisbon, PT

28.10.25 – Le Ferrailleur, Nantes, FR

29.10.25 – L’Aéronef, Lille, FR

30.10.25 – The Garage, London, UK

01.11.25 – Brudenell Social Club, Leeds, UK

04.11.25 – MS Stubnitz, Hamburg, DE

05.11.25 – Loppen, Copenhagen, DK

06.11.25 – Hus 7, Stockholm, SE

08.11.25 – Kuudes Linja, Helsinki, FI

09.11.25 – Paavli Kultuurivabrik, Tallin, EE

10.11.25 – Hydrozagadka, Warsaw, PL

12.11.25 – Fléda, Brno, CZ

14.11.25 – S-klub, Olomouc, CZ

15.11.25 – Palac Akropolis, Prague, CZ

16.11.25 – Frannz Club, Berlin, DE

19.11.25 – De Helling, Utrecht, NL

20.11.25 – Botanique, Brussels, BE

21.11.25 – Le Trabendo, Paris, FR

22.11.25 – La Vapeur, Dijon, FR

04.12.25 – Coupole, Bienne, CH

05.12.25 – Dachstock, Bern, CH

06.12.25 – Kaserne, Basel, CH

12.12.25 – Grabenhalle, St. Gallen, CH

13.12.25 – Schüür, Luzern, CH