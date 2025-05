April Art: veröffentlichen neue Single samt Video „Karma Is A Beach“

April Art sind längst nicht mehr zu stoppen. Mit ihrem dritten Studioalbum Rodeo haben sie sich in die Top-Liga des deutschen Rocks gespielt – Platz 26 in den offiziellen deutschen Albumcharts, ausverkaufte Shows und ein Festivalsommer voller Abrissbirnen-Momente sprechen für sich. Doch April Art denken gar nicht daran, sich auszuruhen.

Nun erschin ihre brandneue Single Karma Is A Beach, und die Band zeigt einmal mehr, warum sie aktuell eine der spannendsten Formationen Deutschlands sind.

Produziert wurde der Song von Drummer Ben Juelg im bandeigenen Studio, das dazugehörige Musikvideo entstand im Februar 2025 unter der Regie von Mirko Witzki (Witzki Visions) im blue:beach in Witten.

Die Band kommentiert:

„Karma Is A Beach ist der perfekte Sommer-Festival-Track. Der Song erinnert auf humorvolle Weise daran, dass alles, was man tut, irgendwann zu einem zurückkommt. Der Track ist 100% April Art, rotzfrech und laut. Wir hatten eine mega Zeit beim Dreh des Musikvideos und hoffen, dass euch der Song hilft, das Leben ein bisschen weniger ernst zu nehmen.“

Mit einer explosiven Mischung aus brachialen Riffs, treibenden Grooves und elektrisierenden Melodien liefert Karma Is A Beach den perfekten Soundtrack für alle, die an die unausweichliche Kraft des Karmas glauben – oder eben nicht. Statt moralischem Zeigefinger gibt es hier ein breites Grinsen, eine gute Portion Ironie und die Erkenntnis: What Goes Around, Comes Around. Karma wartet, beobachtet – und schlägt zu, wenn du es am wenigsten erwartest.

Musikalisch bleibt die Band sich treu, geht aber noch einen Schritt weiter: Noch direkter, noch energetischer, noch mehr Live-Feeling. Ganz bewusst wurde in den organischen Passagen auf digitale Hilfsmittel verzichtet – alles kommt von echten Instrumenten, alles ist pure, rohe Energie.

Doch Karma Is A Beach ist nur der Auftakt für ein weiteres Jahr voller Highlights: Nach der erfolgreichen Support-Tour für Deine Cousine und einer Festival-Saison voller Abrisse im Sommer 2025, steht im Herbst die nächste große Eskalation an – die Headliner-Tour Burn The Whole Tour 2025. April Art sind gekommen, um zu bleiben – und sie nehmen keine Gefangenen. Wer sich nicht anschnallt, ist selbst schuld.

April Art – Festivals 2025

24.05.2025, Burning Lake Festival – Pförring

06.06.2025, The Rock House Open Air – Loxstedt

07.06.2025, Holtebüttel rockt – Langwedel

20.06.2025, Schwalm Rock Festival – Schwalmtal

21.06.2025, Lehrter Rocknacht – Lehrte

26.06.2025, Radio BOB! Rock Camp – Kieler Woche – Kiel

29.06.2025, Meadow Festival – Feuchtwangen

02.07.2025, Rockharz – Ballenstedt

04.07.2025, Burning Pants – Hude

05.07.2025, Langeln Open Air – Langeln

11.07.2025, Tollrock – Nideggen

18.07.2025, Eastcoast Festival – Mertert (LUX)

26.07.2025, Rock The Forest – Rengsdorf

07.08.2025, Leyendas del Rock – Villena, Alicante (ES)

15.08.2025, Rock Castle – Moravský Krumlov (CZ)

16.08.2025, Summer Breeze Open-Air – Dinkelsbühl

17.08.2025, Rock The Lakes – Cudrefin (CH)

29.08.2025, Neuborn Open Air – Wörrstadt

30.08.2025, Rock am Glois – Wennedach

06.09.2025, Wassenrock – Wassenberg

27.09.2025, Gineta Rock Fest, La Gineta (ES)

28. + 29.11.2025 Metal Hammer Paradise – Weisenhäuser Strand

April Art – Burn The Whole Tour 2025:

02.10.2025, Wizemann – Stuttgart *Sold Out*

03.10.2025, Backstage – München (Werk)

04.10.2025, LA Live Style Cafe – Cham

14.11.2025, F-Haus – Jena

15.11.2025, Musikzentrum – Hannover

13.12.2025, Batschkapp – Frankfurt

19.12.2025, Turock – Essen *Lowtickets*

20.12.2025, Grünspan – Hamburg

April Art sind

Lisa-Marie Watz – Vocals

Chris Bunnell – Guitar

Julian Schuetze – Bass

Ben Juelg – Drums