Starlit Pyre: enthüllen Video zu „Empire’s Downfall“ und kündigen Debüt-EP an

Die aus Bordeaux, Frankreich, stammende Melodic-Death-Metal-Band Starlit Pyre hat die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP mit dem Titel Veins Of Sulfur angekündigt, die am 11. Juli erscheinen wird. Darüber hinaus hat das dynamische Quintett gerade ihre erste Single, den intensiven Track Empire’s Downfall, veröffentlicht, begleitet von einem fesselnden Musikvideo, das hier angesehen werden kann:

Empire’s Downfall Stream: hier

Zur ersten Veröffentlichung sagten Starlit Pyre: „When we started crafting our first songs, it quickly became clear that Empire’s Downfall was the one that deserved the spotlight. Musically, it strikes a balance between velocity, groove, dynamic and atmospheres — all while carrying the melodic signature that defines our sound.“

Das Musikvideo stellt eine göttliche Figur vor, die auch auf dem Cover des kommenden Albums zu sehen ist. Sie betritt eine chaotische Welt am Rande des Zusammenbruchs und nutzt ihre Kräfte, um den bevorstehenden Untergang zu verhindern…

„We’re very proud to kick off our musical journey with this track, which also serves as the opening song on our debut EP, set for release on July 11th.“

Veins Of Sulfur – Trackliste:

1. Empire’s Downfall

2. Solar Rays

3. Veins Of Sulfur

4. On my Own

Veins Of Sulfur erscheint am 11. Juli und wird von der Band als Eigenproduktion veröffentlicht.

Starlit Pyre ist ein frischer Name in der Musikszene, doch die Mitglieder der Band sind erfahrene Veteranen. Gegründet Anfang 2024 vereint die Band Musiker aus angesehenen französischen Projekten wie Temnein, Theorem, Bloody Rabbeat, Silicium, Praetorian und Faded Echoes. Diese kollektive Erfahrung hat eindeutig einen fokussierten und kraftvollen Sound hervorgebracht.

Inspiration schöpfen sie von den Pionieren des Genres – den Göteborg-Größen wie At The Gates und Dark Tranquillity, sowie Soilwork und In Flames. Starlit Pyre integrieren zudem die zeitgenössischen Stile von Bands wie Orbit Culture, Sylosis und Darkest Hour. Diese Mischung deutet auf eine Band hin, die ihre Wurzeln respektiert und gleichzeitig ihren eigenen modernen Weg beschreitet.

Ihre Debüt-EP Veins Of Sulfur verspricht eine umfassende Erkundung dieses klanglichen Territoriums. Der eindrucksvolle Sound der EP wurde von talentierten Händen im Conkrete Studio (bekannt für ihre Arbeiten mit The Great Old Ones und Eryn Non Dae…) geformt, während die Schlagzeugspuren im Bud Studio (Heimstätte von Aufnahmen von Gorod und Ad Patres…) aufgenommen wurden. Um ihrer Musik eine visuelle Dimension zu verleihen, hat Ani Artworks ein Artwork geschaffen, das in die mythologischen und apokalyptischen Themen eintaucht, die in ihren Texten verwoben sind.

Starlit Pyre sind:

Florian Frandidier – Gitarren

Nicolas Potiez – Gesang

Thomas Darracq – Bass

Romain Guillemot-Treffainguy – Schlagzeug

Mathieu Lopez-Gurria – Gitarren

Starlit Pyre online:

https://www.instagram.com/starlit_pyre

https://www.facebook.com/Starlitpyre/

https://www.starlitpyre.bandcamp.com