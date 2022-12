The Zenith Passage: unterschreiben bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich darüber, das Signing von The Zenith Passage aus Los Angeles, Kalifornien, bekannt zu geben. The Zenith Passage ist eine Progressive Death Metal Band, die sich aus ehemaligen Mitgliedern von The Faceless und Cynic zusammensetzt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei Metal Blade Records unterschrieben haben. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit und ein großer Traum für jedes Mitglied von The Zenith Passage, sich diesem eklektischen und visionären Roster voller Freunde, Helden und Legenden anzuschließen. Wir haben auf diesem und dem folgenden Album unsere Grenzen in alle Richtungen verschoben, es waren einige der emotional und physisch herausforderndsten Werke in unserer Karriere, auf die wir sehr stolz sind und wir können es kaum erwarten, ein Teil des innovativen Vermächtnisses von Metal Blade zu werden und es mit euch allen zu teilen!“

The Zenith Passage befindet sich derzeit im Aufnahmemodus, wobei Justin McKinney für die Aufnahmen zuständig ist und Ryan Williams (langjähriger The Black Dahlia Murder-Techniker) die Vocals produziert. Die Band wird mit Dave Otero von Flatline Audio (Cattle Decapitation, Khemmis, WAKE etc.) mischen.

Die Band wurde 2012 von Justin McKinney als kleines Aufnahmeprojekt gegründet und begann nach ihrer Debüt-EP Cosmic Dissonance für Aufsehen zu sorgen, woraufhin die Band zu einem vollwertigen Tourteam wurde. Zu den Mitgliedern gehören Derek Rydquist, Brandon Giffin, Chris Beattie und Justin McKinney. The Zenith Passage veröffentlichten 2016 das Album Solipsist und 2021 die Singles Algorithmic Salvation und 2022 Synaptic Depravation, zwei weitere Alben sind in Vorbereitung.

