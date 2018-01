Heute in zwei Wochen veröffentlichen die Symphonic Metal Pioniere Therion endlich ihr dreistündiges Opernprojekt Beloved Antichrist, nachdem ihre große Europatour bereits am 1. Februar startet. Heute enthüllt die Band ihr episches Opernfinale und den Track des letzten Kapitels – Theme Of The Antichrist, ein spektakuläres animiertes Video erschaffen von Abysmo Films.

Mastermind Christofer Johnsson erklärt:

„Also, Beloved Antichrist ist startklar, lasst uns weitermachen! Wir brauchen also einen Videoclip – Lori ist in den USA, Christian in Argentinien, Chiara in Italien, Thomas tourt in Spanien, Carlos (der Videoproduzent) und sein Team sind in Chile und der Rest von uns ist in Schweden. Das Budget wird nicht ausreichen, um alle einzufliegen. Es ist zu teuer und auch sehr riskant, 4 verschiedene Greenscreen-Sitzungen zu starten und jede Person einzeln zu filmen, sodass ich also zwei Möglichkeiten habe:

1. Dem Plattenlabel zu sagen, dass wir es aktuell momentan nicht schaffen.

2. Umdenken (wie so oft).

Ich habe mich mit dem Gedanken beschäftigt, Beloved Antichrist als Animationsfilm zu machen. Es könnte nur eine von vielen verrückten Ideen sein, die ich über die Jahre hatte, aber – mal traurigerweise, mal zum Glück – nie realisieren konnte. Aber wer weiß? Es gab mir jedenfalls die Idee, einen animierten Videoclip zu machen und sowohl das Problem zu lösen, dass unsere Musiker der ganzen Welt verteilt sind und gleichzeitig etwas Ungewöhnliches machen. Etwas, das die Leute zum Reden anregt – die beste Werbung, die man bekommen kann.“

Hier gibt es das neue, animierte Musikvideo zu Theme Of Antichrist zu sehen:

