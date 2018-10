Die englischen Rock-Institution Thunder kündigt mit Please Remain Seated für den 18.01.19 ein neues Album auf BMG an.

Please Remain Seated ist kein normales Studioalbum, sondern eine Werkschau der besonderen Art. 12 bandeigene Klassiker wurden in komplett neuen und umarrangierten Versionen eingespielt und zeugen ein weiteres Mal von der Wandlungsfähigkeit der Band und der Güteklasse der Songs, die auch in gänzlich neuem Gewand eine gute Figur abgeben.

Die erste Single She´s So Fine erscheint bereits heute, das passende animierte Video hier zu sehen:

Musikvideo She’s So Fine

Die komplette Tracklist sieht so aus:

01.Bigger Than Both Of Us

02.Future Train

03.Girl’s Going Out Of Her Head

04.I’m Dreaming Again

05.Fly On The Wall

06.Just Another Suicide

07.Empty City

08.Miracle Man

09.Blown Away

10.Loser

11.She’s So Fine

12.Low Life In High Places

