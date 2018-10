Hallo liebe Freunde,

da kommt ein hartes Wochenende auf uns zu. Gleich zwei Konzerte stehen auf dem Kalender:

Freitag, 26.10. Kingsborough – 20:00 Uhr

In Sachen Roots Rock werden die Fans dieses Genres in den letzten Monaten ja regelrecht verwöhnt. Ob Soloalben von John Fogerty oder dem großartigen neuen Release der High Line Riders (um nur mal zwei Protagonisten zu nennen), da wird gerade einiges geboten. Zu neuesten Errungenschaften dieses Genres zählt die Scheibe 1544.

Diese stammt von der aus der Bay Area um San Francisco kommenden Band Kingsborough. Gegründet von dem Gitarristen und Sänger Billy Kingsborough, haben wir es hier mit einem klassischen Rock Quartett, bestehend aus zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug zu tun. Die zehn Titel ihrer neuen Scheibe 1544 würzen die vier Amerikaner mit sehr starken und eingängigen Gesangslinien, fügen hier und da mal eine heavy bzw. fast schon fuzzige Gitarre hinzu. Billy Kingsboroughs Gesang driftet zeitweise gar in den Soul ab, was ihn mit Chris Robinson (The Black Crowes, Chris Robinson Brotherhood) verbindet. Selbst, wenn man die beiden nicht wirklich miteinander vergleichenkann, der Ansatz der Musik ist der Gleiche.

Am 26.10. werden Kingsborough die Bühne im Albatros stürmen, das sollte man als (Roots-) Rock-Fan auf dem Plan haben!

Sonntag, 28.10. Crystal Ball – 19:00 Uhr

Die Schweizer Crystal Ball stehen nicht erst seit gestern für hochwertigen Melodic Metal und haben es verstanden sich seit Ihrer Gründung 1999 kontinuierlich zu verbessern.

Dementsprechend hat sich ihre Fanbase ebenfalls sehr positiv entwickelt. Nicht erst seit dem letzten Album Dèjá-Voodoo vom September 2016 zähle auch ich dazu. Knapp anderthalb Jahre später steht nun dessen Nachfolger in den Regalen und der Trend geht unvermindert weiter. Die neue Scheibe Crystallizer enthält 13 Songs, in denen harte Rockriffs auf eingängige Gesangslinien treffen, kombiniert mit treibenden Rhythmen. Der Akzent liegt klar auf melodiösen Elementen und Harmonien, die Songs sind kompakt arrangiert, sie hauen ins Ohr, Chorgesang katapultiert sie zu muskulösen Hymnen. Das macht eingängiger als viele Hardrock- und Metalbands, die sich lieber in knochentrockenen oder düster-repetitiven Gefilden herumtreiben. In einschlägigen Rock- und Metal-Magazinen im deutsch- und englischsprachigen Raum erhalten Crystal Ball seit Jahren viel Lob, insbesondere auch wieder für das neue Album. «Sie zocken geradeaus, mit viel Dampf und Power und ohne all diesen modernen Kram», heisst es auf crossfire-metal.de.

Und viele fragen sich, warum diese Band nicht schon längst bekannter ist.

Tickets und weitere Infos gibt’s wie immer unter www.albatros-bordesholm.de

Weitere Termin in Kürze:

24. November: Fools Garden – ja, sie können mehr als nur ihren Megahit Lemon Tree

06. Dezember: Red Beard – Southern Rock from Island

11. Dezember: Nazareth – ja, die wirklich echten

Wir freuen uns auf euch!!

Kommentare

Kommentare