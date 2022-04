Die Melodic Metal/Hard Rock Formation Crystal Ball hat heute das Lyric Video zum Song What Part Of No veröffentlicht, schaut es euch hier an:

Gestern ist außerdem die limitierte Vinyl LP Version ihres aktuellen Albums Crysteria erschienen, von dem der Song stammt.

Hier kann man das Album bestellen » https://lnk.to/crysteria

