Crystal Ball: Sänger Steven Mageney nach COVID-19-Erkrankung auf dem Weg der Besserung

Bereits seit einigen Tagen kursierten in den sozialen Medien die wildesten Gerüchte über den aktuellen Gesundheitszustand von Crystal Ball Sänger Steven Mageney, bis er sich am 17. September mit einem Video selbst zu Wort meldete und bekannt gab, dass er sich mit COVID-19 infiziert habe und sich im Krankenhaus befinde.

Heute meldete sich die Band mit einem Facebook-Post zu Wort und gab Entwarnung:

„Viele von euch werden es sicher bereits mitbekommen haben, einige vielleicht noch nicht: Unser Sänger Steven Mageney hat sich leider den Corna-Virus eingefangen. Nach längerer schwerer Zeit im Krankenhaus ist er inzwischen wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung. Wir freuen uns, nach seiner vollständigen Genesung wieder Gas zu geben und wünschen Steven bis dahin eine schnelle Genesung.

Cris, Marcel, Tony und Scott„

„Many of you may have noticed already, or maybe not: Our singer Steven Mageney got infected with the Corona-virus. After a longer and serious period in the hospital, he’s back home now and getting better. We’re looking forward to his full recovery and to rock with him again. We wish Steven a speedy recovery.

Cris, Marcel, Tony und Scott„