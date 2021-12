Crystal Ball: kündigen neues Album an, veröffentlichen erste Single

Die Melodic Metal/Hard Rock Formation Crystal Ball aus der Schweiz wird am 28.01.2022 ein neues Album namens Crysteria bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Lyric Video zur ersten neuen Single I Am Rock ist hier zu sehen:

Das 11. Album der Band wird als CD Digipak mit exklusiven Bonustracks, als limitiertes Box-Set sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/crysteria

Auch eine streng limitierte Vinyl LP Edition des Albums ist ebenfalls geplant, für die derzeit jedoch noch kein VÖ Datum feststeht.

Ronnie Romero (Rainbow, MSG) hat beim Song Call Of The Wild Gastvocals beigesteuert und Crystal Balls langjährige Freunde und Labelkollegen Jaded Heart sind beim Band-Duett Crystal Heart mit von der Partie.

Jaded Heart sind auch als Special Guests bei Crystal Balls Crysteria Tour ab Ende Januar 2022 zusammen mit dem Supportact Fire Rose dabei. Tickets gibt es unter https://www.eventim.de/artist/crystal-ball

Crysteria wurde von Stefan Kaufmann produziert, gemischt und gemastert, der bei vier Songs auch zusätzliche Leadgitarren eingespielt hat.

Das Crysteria Box-Set beinhaltet das Album als CD Digipak, eine Flagge, einen Patch sowie eine handsignierte Autogrammkarte.

Crystal Ball – Crysteria

CD Digipak / Digital (out on 28/01/2022)

1. What Part Of No

2. You Lit My Fire

3. Call Of The Wild (Feat. Ronnie Romero)

4. I Am Rock

5. Undying

6. Crysteria

7. Make My Day

8. No Limits

9. Draw The Line

10. Loins On Fire

11. Sole Conviction

12. Crystal Heart (Feat. Jaded Heart) (Bonus Track)

13. Till You Meet Again (Bonus Track)

Ltd. Vinyl LP (to be released later in 2022)

A-Side

1. What Part Of No

2. You Lit My Fire

3. Call Of The Wild (Feat. Ronnie Romero)

4. I Am Rock

5. Undying

6. Loins On Fire

B-Side

1. Crysteria

2. No Limits

3. Draw The Line

4. Sole Conviction

5. Make My Day

Crystal Ball live

28.01.2022 DE Nürnberg – Cult*

29.01.2022 DE Obermarchtal – Kreuz*

30.01.2022 DE Ulm – Roxy*

01.02.2022 DE Bremen – Meisenfrei*

02.02.2022 DE Lübeck – Riders Cafe*

04.02.2022 DE Wuppertal – LBC*

05.02.2022 DE Mannheim – 7er Club*

06.02.2022 DE Frankfurt – Nachtleben*

08.02.2022 DE Fulda – Kreuz*

09.02.2022 DE München – Backstage*

12.03.2021 CH Biberist – P9

17.03.2022 CH Luzern – Schüür

18.03.2022 CH Uster – Elments of Rock Festival

08.05.2022 CH Zürich – Love Ride

30.07.2022 DE Hünfeld, – Röhnrock Festival

21.08.2022 CH Vallamand – Rock The Lakes

24.09.2022 CH Amriswil – 2. Swiss Rock & Metalnight

30.09.2022 CH Seewen – Gaswerk

* Special Guest: Jaded Heart, Support: Fire Rose

http://www.crystal-ball.ch

https://www.facebook.com/crystalballrocks