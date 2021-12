RAM: kündigen Europatour mit Ross The Boss für Frühjahr 2022 an

Nach ihrer triumphalen Show beim Metal Hammer Paradise vor ein paar Wochen, kehren die Schwedischen Heavy Metal Invasoren RAM im Mai 2022 auf europäische Bühnen zurück!

RAM werden dann die legendären Ross The Boss auf ihrer Europatour begleiten. Dazu meint RAM Sänger Oscar Carlquist: „RAM are stoked to bring the Heavy Metal Tyranny back on the road! We are equally stoked that it will be as part of as a lethal legion of bands as with the ultimate New York warrior Ross The Boss and bay area legends Trauma. We will once again rip through the cities of Europe leaving a wake of broke necks behind!“

The Evolution Of Fire Tour 2022

Ross The Boss

RAM

Trauma

12.05.2022 DE – Hamburg, Knust

13.05.2022 DE – Oldenburg, Amadeus

14.05.2022 NL – Rotterdam, Baroeg

15.05.2022 NL – Tilburg, Little Devil

17.05.2022 DE – Osnabrück, Bastard Club

18.05.2022 DE – Bochum, Matrix

19.05.2022 DE – Würzburg, Posthalle

20.05.2022 DE – Siegburg, Kubana

21.05.2022 DE – Weinheim, Cafe Central *without RAM

22.05.2022 DE – München, Strom

24.05.2022 CH – Pratteln , Z7

25.05.2022 IT – Milan, Legend Club

26.05.2022 AT – Salzburg, Rockhouse Bar

27.05.2022 DE – Leipzig, Hellraiser

28.05.2022 DE – Eisenhüttenstadt, Dock 18

RAM werden am 21. Mai die Tour für einen Tag verlassen, um die Rock Hard Festival Warm-Up Show im Lükaz in Lünen gemeinsam mit Bütcher, The Night Eternal und Deathfist zu bestreiten! Info: www.luekaz.de

Besser als mit der Veröffentlichung des stärksten Albums ihrer Karriere kann keine Band ihren 20. Geburtstag feiern. Im Falle von RAM heißt das Selbstgeschenk The Throne Within, womit die Schweden die Messlatte, was klassischen Heavy Metal betrifft, einmal mehr höher legen, wiewohl sie in Hinblick auf ihre Energie und Frische mit beiden Beinen im Hier und Jetzt stehen. „Die Platte klingt unverkennbar nach RAM. Sie enthält schnelle und schleppend schwere Songs, Midtempo-Nummern und Langsameres, ist melodisch und klingt trotzdem dreckig. Die Arrangements wirken zwar vertraut, sind aber teilweise ungewöhnlich“, beschreibt Gründer und Gitarrist Harry Granroth.

Mehr Musik, Videos und Bestelloptionen zu The Throne Within findet ihr hier: metalblade.com/ram

„Es ist ein monumentales Album für uns und mit Sicherheit auch für unsere Fans. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, unseren Sound, unser Songwriting und Zusammenspiel auf das nächste Level zu bringen, ohne unseren schwarzen Pfad der Heavy Metal Tyrannei zu verlassen“, ergänzt Sänger Oscar Carlquist.

