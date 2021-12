Rise Of Kronos: unterschreiben bei MDD, neues Album in Sicht

Die Hamburger Death Metaller Rise Of Kronos, vielen noch unter ihrem vormaligen Bandnamen Surface bekannt, haben bei MDD unterschrieben und werden ihr neues Album aller Voraussicht nach noch im ersten Quartal 2022 veröffentlichen! Die Umbenennung erfolgte Anfang dieses Jahres, unter anderem auch, um das Konzept der Band noch stärker mit der dunkel-antiken Welt der griechischen Mythologie zu verbinden, welche demnach mehr in den Mittelpunkt rückt. Ursprünglich sollte das vierte Album der Jungs bereits in diesem Jahr erscheinen, doch wie so oft kam alles etwas anders und was länger währt wird bekanntlich gut.

Bereits im August hat das Quartett mit Cycles einen amtlichen Videoclip zum neuen Material veröffentlicht, in welchem man sich mit Hiraes/Critical Mess Frontfrau Britta Görtz ein heftiges gutturales Gefecht liefert. Mehr Infos zum kommenden Album schon bald!

http://riseofkronos.de/

facebook.com/riseofkronosofficial