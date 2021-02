Thundermother: müssen erneut Tour verschieben

Thundermother, die vier schwedischen Rock-Ladies, geben die Verschiebung ihrer Corona-Tour auf April & Mai 2021 bekannt. Alle Konzerte werden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen gespielt, dazu zählen stark begrenzte Kapazität, Abstands- & Hygiene Regeln.

Damit setzen AC/DCs heiße Enkelinnen, wie sie in der Musikpresse genannt werden, ihre Heat Wave Tour fort, die am 01.11.2021 durch Corona gestoppt wurde, und bleiben ihrem Motto treu: We fight for Rock ’n‘ Roll!

Der Erfolg gibt ihnen Recht. Ihr aktuelles Album Heat Wave, veröffentlicht im Juli 2020, ist eine Rocksensation, an der man nicht vorbeikommt. Es stürmte die Charts und erreichte Topergebnisse in vielen Ländern, u. a. Platz #6 in Deutschland, Platz #8 in Schweden und Platz #15 in der Schweiz.

Am 23. Mai 2021 erscheint nun eine weitere Überraschung für die Fans: Thundermother veröffentlichen die Heat Wave Deluxe Edition. Als 2-CD Digipak und zusätzlich mit verschiedenen limitierten farbigen Doppelvinyl-Versionen. Darauf ist nicht nur das komplette Originalalbum zu finden, sondern auch eine Bonus CD/Vinyl mit gleich 10 weiteren, bisher noch unveröffentlichten Tracks.

Allen derzeitigen Umständen zum Trotz zieht die Band ihr Ding durch. Auch wenn die Lage für Musiker, Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche mit Millionen von Arbeitsplätzen, die daran hängen, massiv gefährdet ist und nach Monaten des Stillstands immer existenzbedrohender wird, wollen Thundermother erneut ein Zeichen setzen:

Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil:

„Die erneute Verschiebung macht natürlich alles andere als Spaß, nichtsdestotrotz weichen wir von unserem Motto nicht ab und kämpfen für den Rock ’n‘ Roll! Aktuell auf Tour zu gehen ist für Künstler und alle Beteiligten eine große Herausforderung. Wir erzielen damit keine großen Einnahmen. Trotzdem spielen wir Gigs und machen alles möglich, um unseren Fans zu zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock ’n‘ Roll never dies!“

„Die am härtesten arbeitende Band der Szene“ (Tageszeitung Junge Welt) beweist erneut: Thundermother spielen nicht nur Rock ’n‘ Roll. Thundermother sind Rock ’n‘ Roll!

Tourdaten der Heat Wave Tour 2021 – COVID-19 Regulations & Limited Capacity:

16.04.2021 Vaureal (FR) – Forum

18.04.2021 Strasbourg (FR) – La Laiterie

23.04.2021 Lindau – Club Vaudeville

24.04.2021 Saarbrücken – Garage – ROCK’N’EAT

25.04.2021 Weinheim – Café Central

26.04.2021 Frankfurt – Batschkapp

27.04.2021 Würzburg – Posthalle

29.04.2021 Obertraubling – Eventhall Airport

30.04.2021 Remchingen – No Playback Festival

01.05.2021 Selb – Rockclub Nordbayern

02.05.2021 Selb – Rockclub Nordbayern

19.05.2021 Hamburg – Indra Club 64

20.05.2021 Hamburg – Fabrik

21.05.2021 Bielefeld – Lokschuppen

22.05.2021 Braunschweig – Lokpark

23.05.2021 Berlin – Columbiahalle

25.05.2021 Oberhausen – Resonanzwerk

26.05.2021 Nürnberg – Der Hirsch

27.05.2021 München – Backstage

28.05.2021 Cornaux – Corn’Rock Festival

29.05.2021 Ulm – Hexenhaus

30.05.2021 Memmingen – Kaminwerk

24.06.2021 Ingolstadt – Eventhalle

26.06.2021 Kaiserslautern – Kammgarn

27.06.2021 Romanshorn (CH) – Swiss Rock Cruise

29.06.2021 Cham – Strandkorb Open Air

30.06.2021 Osnabrück – Bastard Club

03.07.2021 Eckernförde – Rock am Strand

04.07.2021 Hallig Langeneß – Kultur auf den Halligen

Präsentiert von: Radio Bob! / Classic Rock / Rock Hard

Zudem wurde bekannt, dass Thundermother und Schubert Music einen exklusiven Booking Vertrag mit Creative Artist Agency für die USA, Kanada und Südamerika unterschrieben.

Das Echo der Heat Wave aus 2020 hallte bis in die USA und so haben die vier schwedischen Rock Lady’s zusammen mit Schubert Music nun einen exklusiven Booking Vertrag mit einer der einflussreichsten amerikanischen Musikeragenturen geschlossen, Creative Artist Agency (CAA), mit Sitz in Los Angeles. Zum Roster der Agentur gehören namhafte Größen wie AC/DC, Aerosmith, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Kiss aber auch deutsche Acts wie die Scorpions, Kraftwerk und Rammstein.

Betreut werden Thundermother zukünftig von Chris Dalston. Chris führt an: „I discovered Thundermother by accident and loved what I heard straight away from the beginning. I immediately reached out to Michael Thiesen and here we are. The more music I heard the more I was sold. I cannot wait to start working on their tours and getting them in front of American audiences.“

Michael Thiesen, der bei Schubert Music die Booking Abteilung leitet und gleichzeitig mit Eric Burton (Celsius Mgmt) Manager der Band ist, fügt hinzu: „Mit Chris im Boot bin ich mir sicher, dass wir außergewöhnliches für die Mädels erreichen werden. Sein Roster spricht für sich, mit u. a. AC/CD, Aerosmith, Bon Jovi betreut er die größten Acts, die der Rock ’n‘ Roll Zirkus zu bieten hat. Demnach freut es mich sehr, dass er das Potenzial von Thundermother erkannt hat und zukünftig exklusiv die Band für die USA, Kanada und Südamerika buchen wird. Thundermother selbst haben im Zuge ihres letzten Albums die Rock ’n‘ Roll Weltherrschaft angekündigt und ich denke dem sind wir nun ein kleines Stück nähergekommen“

Auch Thundermother freuen sich über das Signing:

„Ein Deal mit einer Agentur wie CAA klingt für uns wie der sprichwörtliche „Dream come true“. Wir sind mehr als stolz, dass wir mit vielen unserer musikalischen Helden bei einer Firma unter Vertrag sind und freuen uns auf die kommenden Tourneen“.

Quelle: AFM Records