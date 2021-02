Behemoth: unterzeichnen bei Nuclear Blast Records

Die polnischen Metal-Antichristen Behemoth – eine der weltweit erfolgreichsten Extreme-Metal-Bands – verlängern und erweitern ihren Vertrag mit Nuclear Blast, die ihre Musik nun auch weltweit vertreiben. Den Vertrag bei Nuclear Blast Europe unterschrieb die Band schon vor dem 2009 erschienen Album Evangelion. Nun wird ihr neuestes Opus, welches für den Herbst 2021 angesetzt ist, allerdings auch außerhalb von Europa von Nuclear Blast veröffentlicht.

1991 vom Teenager Adam „Nergal“ Darski, Sänger und Gitarrist der Band gegründet, durchbrachen Behemoth schon bald die gläserne Decke des europäischen Metal-Undergrounds dank einer Kombination aus extensiven weltweiten Tourneen, faszinierend dramatischen Auftritten, bildgewaltigen Musikvideos und außergewöhnlich intensiver und kompromissloser Musik. Alben wie das in der Decibel Hall of Fame aufgenommene Demigod (2005) und das 2014 erschienene The Satanist – von Loudwire und Consequence of Sound als bestes Metal-Album des letzten Jahrzehnts bezeichnet und vom Metal Hammer als das beste Extreme-Metal-Album des 21. Jahrhunderts gefeiert – trieben den blasphemischen Black/Death Metal der Band zu Erfolgen, die bis dato als unerreichbar galten. Diese Veröffentlichungen gaben der Band genug überzeugendes Material, um das Publikum für sich zu erobern, sei es als Support ihrer Helden wie Ozzy Osbourne, Slayer und Danzig, auf einigen der größten Festivalbühnen rund um den Globus oder auch in jüngerer Zeit in europäischen Arenen mit den rebellisch-unbeugsamen Kollegen von Slipknot.

Behemoth arbeiten derzeit am Nachfolger des 2018 erschienenen Albums I Loved You At Your Darkest, dessen „wagnerianisch satanischer Metal“ in einem Vier-Sterne-Review von The Guardian als „glorreich“ gelobt wurde. Die Band bereitet sich außerdem auf ihre bisher größte Live-Produktion vor: eine Co-Headliner-Tour mit Arch Enemy, bei der sie in Arenen in ganz Europa spielen werden. Nergal kommentiert: „Nuclear Blast ist seit Jahrzehnten ein bekannter Name im Metal und Behemoth waren Teil dieser langen Erfolgsgeschichte. Aber jetzt geht es um die Zukunft und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel von Behemoth mit dem neu aufgestellten und hoch engagierten Team bei Nuclear Blast in Angriff zu nehmen!“

Weltweit führend im Heavy Metal, extremer Musik und Hard Rock durchbricht Nuclear Blast traditionelle Schranken und dringt seit seiner Gründung 1987 in Bereiche vor, die andere Labels bisher nicht erreicht haben. Das gesamte weltweite Team von Nuclear Blast ist sich einig: „Bewunderung, Liebe und Respekt sind nur einige der Worte, die wir für Behemoth in all ihrer Faszination und ihrem unvergleichlichen Charisma haben. Es ist für uns eine große Ehre, zu verkünden, dass wir die Partnerschaft zu einer neuen weltweiten Zusammenarbeit für die kommenden Jahre erweitert haben!“

Nuclear Blast schloss sich im Oktober 2018 mit Believe zusammen der jetzigen Mehrheitsgesellschafterin.. Believe bietet umfassende Expertise und Erfahrung bei der Entwicklung von Plattenlabels und Künstlern in jeder Phase ihrer jeweiligen Karriere, in jedem Markt auf der ganzen Welt, vertritt als Unternehmen zentrale Werte wie Respekt, Fairness und Transparenz – und freut sich sehr auf die internationale Zusammenarbeit von Behemoth und Nuclear Blast, zwei Namen, die für Erfolg im Metalgenre stehen.

www.behemoth.pl

www.facebook.com/behemoth

Quelle: Nuclear Blast Records