Thundermother: veröffentlichen bewegendes Video zu neuer Single „Hot Mess“

Nach den ersten Single-Auskopplungen zu Watch Out und I Don’t Know You, folgt nun ein weiterer Appetizer zur neuen Platte. Mit noch nie zuvor veröffentlichtem Bildmaterial der Bandmitglieder und ihrer Kindheit hat Schlagzeugerin Emlee Johansson liebevoll ein neues Lyricvideo zum Song Hot Mess kreiert.

„Hot Mess handelt davon, die eine Person zu finden, die dich wirklich sieht und dich so akzeptiert, wie du bist, mit all deinen Fehlern“, verrät Sängerin Guernica Mancini.

„Über das Video könnten wir nicht glücklicher sein! Emlee hat die Emotionen des Songs in diesem wunderschön zusammengestellten Video perfekt eingefangen, von der Melancholie, von jemandem getrennt zu sein, den man liebt, und diese Liebe finden zu wollen, und dann auch endlich zu finden. Emlees Talent geht weit darüber hinaus und wir sind so dankbar, dass wir das Glück haben, eine so vielseitig talentierte, kreative Kraft in unserer Band Familie zu haben. Wir lieben das Video, und wir lieben Emlee!!“

Emlee zeigt sich gerührt: „An meine Band: Danke, dass ihr an mich als Videoregisseurin/Produzentin geglaubt und mir in meiner Vision vertraut habt. An meine Schwestern, danke, dass ihr mir die notwendige Ausrüstung geliehen habt, um dieses Video zu realisieren, und nicht zuletzt, danke Petter, dass du immer mein Fels, Coach und Problemlöser warst, ohne deine Unterstützung hätte ich den Verstand verloren!“

Seht das neue Thundermother Video Hot Mess:

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album Black And Gold und zu den Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: