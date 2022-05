Thundermother: geben weitere Albumdetails und US-Tour mit den Scorpions & Whitesnake bekannt

Kaum ein Hardrock-Act hat in den letzten Jahren so abgeräumt wie die All-Female-Rock-Band Thundermother! Ihr Album Heat Wave (2020) erreichte Platz 6 der deutschen Albumcharts (und später einen beeindruckenden Chart-Wiedereinstieg (Platz 16) mit der Erweiterung Heat Wave Deluxe), sowie Platz #8 in Schweden, #15 in der Schweiz und #50 in Österreich. Nicht mal die Corona-Pandemie konnte die Band komplett ausbremsen und so spielte man u.a. Konzerte vom Dach eines Feuerwehr-Trucks. Am 19. August 2022 erscheint ihr brandneues Album Black And Gold über AFM Records, und zeigt die Schwedinnen in gewohnt adrenalingeladener Thundermother Manier: Vor Kraft-strotzendem, dreckigem und dennoch eingängigem Rock’n’Roll mit dem unwiderstehlichem Feelgood-Appeal!

Mit ihrer erst kürzlich veröffentlichten Single Watch Out präsentierte die Band einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Longplayer, heute legten Thundermother mit einem großartig animierten Musikvideo zu I Don’t Know You nach. Gitarristin Filippa Nässil erzählt uns über Song: „Jeder hat in seinem Leben schon mal jemanden getroffen, der das Schlimmste in dir zum Vorschein bringt. Der Song erzählt solch eine Geschichte auf unsere ganz eigene Art, und wir hoffen und glauben, dass er der Soundtrack des Sommers 2022 sein könnte!“

Das neue Thundermother Video zu I Don’t Know You seht ihr hier:

Das neue Thundermother Album wurde in den Stockholmer Bagpipe Studios aufgenommen, und von Søren Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen gemixt und gemastert. Black And Gold erscheint am 19. August als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über AFM Records, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Black And Gold Tracklist:

01. The Light In The Sky

02. Black And Gold

03. Raise Your Hands

04. Hot Mess

05. Wasted

06. Watch Out

07. I Don’t Know You

08. Looks No Hooks

09. Loud And Free

10. Try With Love

11. Stratosphere

12. Borrowed Time

Mit bislang vier Studioalben und zahllosen mitreißenden Live-Konzerten haben Thundermother ihr großes künstlerisches Potenzial bereits vielfach unter Beweis gestellt. Thundermother sind für die Bühne geboren, ihre energiegeladenen Liveshows muss man gesehen haben. Das hat sich bis nach ganz oben herumgesprochen und so wird der Band nun höchste Ehre zuteil: Niemand Geringeres als die legendären Scorpions und Whitesnake haben Thundermother als Special Guest für ihre im August beginnende U.S.-Stadion-Tournee verpflichtet! Diese startet am 21.08. (genau zwei Tage nach Veröffentlichung ihres neuen Albums) in Toronto und endet genau zwei Monate später in Las Vegas.

Die Band kommentiert:

„Es ist uns eine große Ehre, die Legenden Scorpions und Whitesnake auf ihrer Nordamerika-Tour begleiten zu dürfen, was gleichzeitig unser erster Abstecher dorthin ist. Wir sind mit ihrer Musik aufgewachsen und die Chance zu haben, unsere Liebe zum Rock mit ihnen zu teilen, ist unfassbar. Wir können es kaum erwarten.“

Jochen Richert (Geschäftsführer AFM/Soulfood):

„Nachdem wir Thundermother in Europa auf das nächste, nein eigentlich schon auf das übernächste Level bekommen haben, wird es Zeit, die USA zu erobern. Dabei wird eine gemeinsam Stadion-Tour mit den Scorpions und Whitesnake im Sommer ein erster, wichtiger Schritt sein. Genau wie in Europa werden wir diese Tour Promo- und Marketingseitig massiv flankieren. Die Arbeit mit den Damen macht sehr viel Spaß, alles läuft hochprofessionell und das ganze Team ist maximal motiviert. Genau so muss das sein.“

Thundermother Live:

17.05.2022 (DE) Bensheim – Rex

18.05.2022 (DE) Viersen – Rockschicht

19.05.2022 (DE) Trier – Mergener Hof

20.05.2022 (CH) Cornaux – Corn’Rock Festival

26.05.2022 (DE) Hallig Langeneß – Kultur auf den Halligen

27.05.2022 (DE) Hamburg – Ballroom Kaperfahrt

28.05.2022 (DE) Coesfeld – Fabrik

30.05.2022 (DE) Aschaffenburg – Colos-Saal

31.05.2022 (DE) Köln – Rock-Pit (Acoustic Show)

02.06.2022 (DE) Berlin – Hole44

03.06.2022 (DE) Oschersleben – Rock & Metal Dayz

04.06.2022 (DE) Fulda – Kreuz

05.06.2022 (DE) Hamburg – Markthalle

13.06.2022 (DE) Köln – Essigfabrik

14.06.2022 (DE) Bochum – Matrix

15.06.2022 (DE) Bremen – Tower

17.06.2022 (DK) Copenhagen (DK) – Copenhell

29.06.2022 (DE) Flensburg – Kühlhaus

30.06.2022 (DE) Neumünster – Area A7 Festival

02.07.2022 (DE) Eckernförde – Rock am Strand

07.07.2022 (DE) Ballenstedt – Rockharz Open Air

08.07.2022 (SE) Borlänge – aLive Festival

09.07.2022 (SE )Töreboda – Törebodafestivalen

14.07.2022 (AT) Leoben – Area 53 Festival

16.07.2022 (DE) Weigendorf – Weigendorf Open Air

23.07.2022 (NO) Ringebu – Gudbrandsdal Rock Open Air

29.07.2022 (FI) Oulu – Qstock Festival

30.07.2022 (FI) Åbo – DBTL-festival

31.07.2022 (DE) Johannesberg – Mühlenbergfestival

04.08.-06.08.2022 (DE) Wacken – Wacken Open Air

06.08.2022 (DE) Gelsenkirchen – Horst Rockt

10.08.2022 (DE) Düsseldorf – Zakk

11.08.2022 (DE) Eschwege – Open Flair Festival

12.08.2022 (DE) Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

13.08.2022 (DE) Zweisimmen – Mannried Open Air

17.08.2022 (DE) Selb – Gemeindehalle Schirnding

18.08.2022 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

19.08.2022 (DE) Gusow – Wild Motors & Beach Party

Thundermother als Special Guest auf der Scorpions & Whitesnake US-Tour:

Aug 21 Toronto, ON (Budweiser Stage)

Aug 24 Quebec City, QC (Centre Videotron)

Aug 27 Montreal, QC (Bell Center)

Aug 30 Detroit, MI (Pine Knob Music Theatre)

Sep 01 Rosemont, IL (Allstate Arena)

Sep 05 Atlantic City, NJ (Borgata Casino)

Sep 07 Belmont Park, NY (UBS Arena)

Sep 09 Mashantucket, CT (Foxwoods Casino)

Sep 12 Hollywood, FL (Hard Rock Live)

Sep 14 Tampa, FL (Amalie Arena)

Sep 17 Houston, TX (Toyota Center)

Sep 19 El Paso, TX (Don Haskins Center)

Sep 21 Tulsa, OK (BOK Arena)

Sep 24 San Antonio, TX (Freeman Coliseum)

Sep 27 Dallas, TX (American Airlines Center)

Sep 29 Denver, CO (Ball Arena)

Oct 01 San Diego, CA (Viejas Arena)

Oct 04 Los Angeles, CA (The Forum)

Oct 07 Fresno, CA (Save Mart Center)

Oct 09 Portland, OR (Moda Center)

Oct 13 Spokane, WA (Spokane Arena)

Oct 15 Tacoma, WA (Tacoma Dome)

Oct 18 Oakland, CA (Oakland Coliseum)

Oct 21 Las Vegas, NV (Mandalay Bay)

Thundermother sind:

Guernica Mancini – Gesang

Filippa Nässil – Gitarre

Emlee Johansson – Drums

Mona Lindgren – Bass

Thundermother online:

www.thundermother.com

www.facebook.com/thundermother