Thy Art Is Murder: haben die Daten für ihre Europa-Headliner-Tour Anfang 2020 angekündigt

Die Band wird im Rahmen ihres aktuellen, weltweit hochgelobten Albums, Human Target, das Ende Juli über Nuclear Blast (Rest der Welt) und Human Warfare (Australien, Neuseeland) veröffentlicht wurde.

Neben Thy Art Is Murder werden ihre Labelkollegen Carnifex und Fit For An Autopsy als Support fungieren. Weitere Support wird von Iam sowie einem bis dato noch nicht enthüllten Special Guest kommen.

Thy Art Is Murder

Carnifex

Fit For An Autopsy

Iam

+ Special Guest

presented by Metal Hammer & Impericon

25.01.20 BE Antwerp – Zappa

26.01.20 UK Manchester – Academy 2

27.01.20 UK Glasgow – Garage

28.01.20 UK Leeds – Stylus

29.01.20 UK Bristol – SWX

30.01.20 UK London – Electric Brixton

31.01.20 UK Birmingham – O2 Institute

01.02.20 NL Tilburg – 013

02.02.20 FR Paris – Cabaret Sauvage

04.02.20 ES Madrid – Mon Live

05.02.20 ES Barcelona – Razzmatazz

06.02.20 FR Lyon – Transbordeur

07.02.20 CH Pratteln – Z7

08.02.20 DE Munich – Backstage

09.02.20 IT Milan – Circolo Magnolia

10.02.20 SLO Ljubljana – Kino Siska

11.02.20 AT Wien – Szene

12.02.20 HU Budapest – Barba Negra

13.02.20 CZ Rep Prague – Meet Factory

14.02.20 PL Warsaw – Proxima

15.02.20 DE Berlin – Festsaal

16.02.20 DK Copenhagen – Amager Bio

17.02.20 SWE Gothenburg – Trädgårn

18.02.20 SWE Stockholm – Slaktkyrksn

20.02.20 DE Hamburg – Gruenspan

21.02.20 DE Leipzig – Felsenkeller

22.02.20 DE Oberhausen – Turbinenhalle

23.02.20 DE Wiesbaden – Schlachthof

Seht das von Max Moore (Knocked Loose, Code Orange) gedrehte Musik Video zu Make America Hate Again hier: https://youtu.be/wIZDbRbG4-k

Streamt/downloadet den Song hier: http://nblast.de/ThyArtIsMurder-MAHA

Human Target wurde von Will Putney im Graphic Nature Audio in Belleville, New Jersey produziert, engineered, gemischt und gemastert. Das Artwork stammt erneut von Eliran Kantor (Hatebreed, Testament, Iced Earth, Sodom).

Bestellt Human Target in verschiedenen digitalen und physischen Formaten hier: www.thyartismurder.net

ICYMI:

Death Squad Anthem music video: https://youtu.be/uw_qPfgTxuI

Human Target music video: https://youtu.be/pMl3exzgGto

Human Target guitar play-through: https://youtu.be/BIn3Gc0VWwY

Human Target Tracklist:

1. Human Target

2. New Gods

3. Death Squad Anthem

4. Make America Hate Again

5. Eternal Suffering

6. Welcome Oblivion

7. Atonement

8. Voyeurs Into Death

9. Eye For An Eye

10. Chemical Christ

Thy Art Is Murder sind:

C.J. McMahon – Vocals

Sean Delander – Rhythm Guitar

Kevin Butler – Bass Guitar

Jesse Beahler – Drums

Andy Marsh – Lead Guitar

www.thyartismurder.net

www.facebook.com/thyartismurder

www.nuclearblast.de/thyartismurder

