Antiheld: veröffentlichen Akustikversion von ‚Goldener Schuss‘ vom gleichnamigen kommenden Album

Die Stuttgarter Rockhelden Antiheld haben ihre brandneue Single und Title-Track Goldener Schuss vom kommenden zweiten Album Goldener Schuss veröffentlicht, welches am 30. August via Arising Empire erscheinen wird!

Mit Goldener Schuss hauen die fünf Stuttgarter Jungs von Antiheld sowohl klanglich, als auch textlich ein echtes Statement heraus. Einschließlich der auflockernd eingeflochtenen Interludes fügen sich insgesamt 21 (!) Tracks zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen, das die Bezeichnung Konzeptalbum verdient. Die Entwicklung der Band nach vorne springt einen in allen Facetten förmlich an, wenngleich auch eine Reduzierung und Rückbesinnung auf den nacktesten Kern Teil dieser Entfaltung ist.

Holt euch die Single Goldener Schuss (Acoustic) hier:

Bestellt euch das neue Album Goldener Schuss hier vor: https://antiheld.lnk.to/goldenerschuss

Schaut euch das Musikvideo zur neuen Single Goldener Schuss + Akustikversion hier an: https://youtu.be/CCHkpth4Ppc

Antiheld: „Der Ausbruch aus der ersten Krise & gleichzeitig der Grundstein des ganzen neuen Antiheld Albums. Dem bittersten, ehrlichsten, besten bisher.“

Robin Baumann, Arising Empire: „Als Luca mir damals die ersten Demos des neuen Albums gezeigt hat, war ich sofort überzeugt! Daher bin ich sehr froh und auch stolz, dass meine Stuttgarter Nachbarn Antiheld nun unter der Arising Empire Flagge segeln. Die Reise hat gerade erst begonnen!“

Um ihr neues Album kräftig zu feiern, sind Antiheld im Oktober/November mit ihrer großen Album Release-Tour durch Deutschland unterwegs!

Antiheld Goldener Schuss Release-Tour 2019

03.10.19 – Freiburg – Waldsee

04.10.19 – Kaiserslautern – Kammgarn

05.10.19 – Wilhelmshaven – Pumpwerk

11.10.19 – Frankfurt – Das Bett

12.10.19 – München – Strom

17.10.19 – Dresden – Groovestation

18.10.19 – Bochum – Rotunde

19.10.19 – Köln – Helio37

25.10.19 – Leipzig – Neues Schauspiel

26.10.19 – Berlin – Privatclub

01.11.19 – Hamburg – Hebebühne

02.11.19 – Hannover – Lux

20.12.19 – Stuttgart – LKA

Tickets: https://www.antiheldmusik.com/konzerte/

Erste Single verpasst?

Schaut euch das Musikvideo zu Ma Petite Belle hier an: https://youtu.be/wy1LA1ejNwc

Holt euch die Single Ma Petite Belle hier: https://antiheld.lnk.to/MaPetiteBelle

Goldener Schuss Tracklist:

01. Introduktion

02. Ma Petite Belle

03. Präsidenten

04. Goldener Schuss

05. Interlude I

06. Herz

07. Find What U Love

08. VII

09. Interlude II

10. Mach Mirn Kind

11. Interlude III

12. 99 Luftballons 2019

13. Nie Wieder Lieben

14. Gott

15. Babylon

16. Sonnenkind

17. Vollrausch

18. Ma Petite Belle – Akustik Version

19. Mach Mirn Kind – Akustik Version

20. Mama – Akustik Version

21. Goldener Schuss – Akustik Version

Was macht eine junge Band nach dem Debütalbum, zwei Deutschland-Tourneen mit ausverkauften Shows und einem Heimspiel vor 1500 Menschen? Eine Weile Netflix und Ficken Für Den Weltfrieden oder vielleicht nach Berlin Am Meer ziehen? Natürlich nichts dergleichen, denn die fünf Stuttgarter Jungs von Antiheld bleiben sich und ihrer schwäbischen Dorfmetropole treu, verziehen sich lieber in den Proberaum und schreiben an neuem Material.

Schnell wird klar, wohin die Reise geht, der Sound wird dreckiger und die immer persönlicheren Texte bringen die Stimmung der beziehungsunfähigen, politisch brüchigen Generation auf den Punkt. Jeder Song ist dabei wie ein Schlag ins Gesicht mit Zungenkuss und jede Zeile eine Umarmung mit Messer im Rücken. Folgerichtig und konsequent beschreibt nichts diese kaputte, berauschende Vergänglichkeit besser, als der neue Albumtitel Goldener Schuss.

Doch – der Reihe nach.

Nach dem Erstlingswerk Keine Legenden, das die Stuttgarter Band auf ein neues Level hievte, Charts-Luft schnuppern ließ und deutschlandweit bekannt machte, mussten die fünf Jungs sich erst mal wiederfinden.

Wenn man jahrelang auf etwas hingearbeitet und erfolgreich abgeschlossen hat, stellen sich erst mal Grundsatzfragen: Wohin geht es, was wollen wir überhaupt und wie klingt Antiheld im Jahre 2019? Nach einer Phase des Sinnierens und Ausprobierens, in der erschaffen und wieder zerstört wird, geht auf einmal alles ganz schnell.

Sänger und Texter Luca Opifanti sprudelt vor Ideen, bringt in kürzester Zeit wie im Wahn Zeile für Zeile auf Papier und bringt somit den Stein ins Rollen. Schon nach den ersten Kostproben wird klar: Die Themen werden ernster, die Emotionen etwas düsterer und die Nachwirkungen tiefgreifender.

Auch als die ersten Demos im Proberaum zusammengeschustert werden, festigt sich umgehend ein Sound, der dreckig und rotzig daherkommt, aber niemals dem Song im Weg steht. Die Trommeln ballern, der Bass brüllt, selbst die Akustikgitarre wird nun durch die Verzerrung gejagt. Und genau diesen Sound will man ohne Umwege, ohne unnötige Overdubs oder Klang-Girlanden auf die Platte bringen.

„Wenn dann jemand sagt, dass wir auf dem Album genau so klingen wie live, wäre das das größte Kompliment“, meint Drummer Arne Brien. Produzenten Marius Fimmel kommt aus dem direkten Umfeld, hat schon öfter mit der Band zusammengearbeitet, stand sogar schon als Ersatzgitarrist mit auf der Bühne.

„Niemand hat uns auf die Jahre gesehen so nah begleitet, keiner kennt uns und unseren Sound so gut, wie er“ so die Band.

Do-It-Yourself-mäßig wird eine gigantisch klingende Turnhalle zum Studio umgebaut. Die fünf Jungs ordnen sich im Kreis an, wollen sich sehen, wenn sie gemeinsam ihre Parts auf dem Album einspielen. Man will nichts von der Energie, die sonst nur auf der Bühne herrscht, einbüßen und fängt somit die ganze brachiale bis flüsternde Dynamik dieser Band ein.

Mit Arising Empire wurde ein starker und kompetenter Partner gefunden, der die Ideen und Visionen der Band von Anfang an verstanden und geteilt hat.

Antiheld sind:

Luca Opifanti – Gesang & Gitarre

André Zweifel – Gitarre

Matze Brendle – Bass

Arne Brien – Schlagzeug

Henry Kasper – Akkordeon & Piano

Mehr Info:

www.antiheldmusik.de

www.youtube.com/user/antiheldmusik

www.instagram.com/antiheldmusik

www.facebook.com/antiheldmusik

Kommentare

Kommentare